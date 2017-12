Datoriile lasă pe uscat agenţi economici

Pentru perioada 19 - 23 martie 2012, 34 de agenţi economici din Constanţa sunt avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 18.000 lei către SC RAJA SA, anunţă societatea. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi achită restanţele. Vă prezentăm lista datornicilor: Lansa SRL, str. Atelierelor, nr. 28, datorii (d) - 1272.91 lei, reprezentant (r) - Steriu Bocea; Marra Car Service SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 125, d - 309.17 lei, r - Vintilă Cristian Marius; Carisma Wash SRL, str. Baba Novac, nr. 90A, d - 241.45 lei, r - Văduva Maria; Sammy Grup Co SRL, str. Baba Novac, nr. 46, d - 703.1 lei, r - Samaru Dumitru; Donald Serv, str. Baba Novac, nr. 70E, d - 826.36 lei, r - Stănescu Valentin; New Gas Energy SRL, bd. 1 Mai, nr. 90, d - 188.54 lei, r - Neagu Mitică; Cristal Shine SRL, bd. 1 Mai, nr. 59A, d - 825.36 lei, r - Andriţoiu Mihai; THR CG SRL, bd. Mamaia, nr. 286, d - 242,22 lei, r - Nilufer Abduraman; Giavela SRL, str. C. Porumbescu, nr. 40, d - 499.69 lei, r - Pufleanu Dumitru; Natural Squash SRL, str. Călugăreni, nr. 21, d - 429.17 lei, r - Lăluţu Dorel; Caraly Food SRL, str. Comarnic, nr. 68, d - 112.85 lei, r - Caraly Stere; Tora Trading SRL, str. Dispensarului, nr. 4, d - 1095.96 lei, r - Sima Gigi; Imex Costicom, str. Dumbrava Roşie, nr. 94, d - 357.77 lei, r - Pocea Constantin; Alfort General SRL, str. Făgetului, nr. 11, d - 484.37 lei, r - Cocârgeanu Rodica; Eolica Dobrogea SRL, str. Farului, nr. 10, d - 324.18 lei, r - Dică Corneliu; Alcorex Serv SRL, str. Hatman Arbore, nr. 45, d - 220.43 lei, r - Rogojină Claudiu; Europolis Print SRL, bd. I.C. Brătianu, nr. 176, d - 177.84 lei, r - Topor Petre; Pottery SRL, bd. I.C. Brătianu, nr. 28, d - 231.14 lei, r - Şerban Daniela; Cristian SRL, bd. I.C. Brătianu, nr. 190, d - 1050.15 lei, r - Badea Geanina Petruţa; Gezo Partener SRL, str. I.GHE. Duca, nr. 71, d - 183.97 lei, r - Aiţa Claudia Ecaterina; Seic Rapsodia SRL, str. I.L. Caragiale, nr. 4, d - 374.14 lei, r - Chiriţă Sandu; Marmo Glass SRL, str. Industrială, nr. 12A, d - 1220.77 lei, r - Băiceanu Vasile; Euro Trade Divers SRL, str. Ion Raţiu, nr. 1A, d - 219.53 lei, r - Bustiuc Marin; Make-Com SRL, str. Ion Raţiu, nr. 166, d - 380.4 lei, r - Ciota Marius; Casnica Impex 2005 SRL, str. Liliacului, nr. 1B, d - 294.07 lei, r - Nistor Steluţa; Danvert SRL, bd. Mamaia, nr. 49-51, d - 684.83 lei, r - Grancea Angelo; Vila Barzoti SRL, str. Panait Holban, nr. 3, d - 315.25 lei, r - Birzu Dinciu; Tolmar Company SRL, Piaţa Pescăruş, d - 402.33 lei, r - Bajdu Stere; Romned Company SRL, str. Poporului, nr. 22, d - 1488 lei, r - Iliaz Birant; Revers SRL, str. Slt. Gh. Economu, nr. 30, d - 519.83 lei, r - Şerban Adrian; Criando Star SRL, bd. Tomis, nr. 325, d - 162.48 lei, r - Marcu Mihai; Leader International SA, str. Vârfu cu Dor, nr. 26, d - 217.86 lei, r - Jecu Nicolae.