Datornicii la bănci nu scapă de executarea silită

Guvernul a avizat nefavorabil proiectul iniţiat de mai mulţi deputaţi PSD privind amânarea cu doi ani a executării silite a celor care, din lipsă de bani, nu mai pot achita ratele la bănci sau utilităţile. După doi ani, debitorii încep să-şi achite iarăşi ratele. „Mulţi dintre cei evacuaţi vor ajunge asistaţi social, preţul locuinţelor va scădea constant, din cauza suprasaturării pieţei, astfel că datoriile vor fi recuperate doar parţial. În plus, va apărea o piaţa a rechinilor imobiliari”, potrivit iniţiatorilor. Propunerea a fost depusă la Senat în februarie şi a primit avizul Consiliului Legislativ, cu menţiunea că va fi analizat impactul asupra creditării. Pe de altă parte, cei care au respins proiectul spun că textul generează confuzii, nefiind precizat care este grupul ţintă exact - persoanele fizice sau cele juridice. În plus, nu se prevede dacă legea vizează executarea silită directă (evacuarea) sau executarea imobiliară (vânzarea casei/apartamentului). În plus, nu este prevăzut de câte ori o persoană poate beneficia de amânarea cu doi ani a plăţii datoriilor.