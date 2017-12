Datornicii solvabili pot accesa fonduri europene

Pentru accesarea fondurilor europene pot fi eligibili şi beneficiarii care au datorii la stat. Anunţul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Bogdan Drăgoi, care a adus, totodată, şi clarificări referitoare la negocierile cu Comisia Europeană pe marginea cursului de schimb luat în calcul în momentul acordării fondurilor europene. \"Noi deja am trimis la CE două opţiuni pe care le avem în legătură cu cursul. Mizăm mai ales pe una, care se referă la următorul lucru: să se ia ca standard de referinţă cursul anunţat de Institutul de Prognoză, pe anul în curs, la care să se ia o marjă de 10%. În cazul unui proiect multianual, în fiecare an se va lua standardul Institutului de Prognoză, la care se adaugă o marjă de 10%\", a explicat Drăgoi. Printre măsurile de simplificare a procesului de accesare a fondurilor structurale se numără şi majorarea prefinanţării de la 15%, la 20%. \"Un beneficiar poate fi eligibil pe un proiect chiar dacă el are datorii la stat. Nu ne vom uita la ce are de dat la stat, ci la valoarea netă, cît are de încasat\", a subliniat secretarul de stat din Finanţe. Potrivit datelor MFP, pînă în prezent au fost depuse 7.738 de proiecte, cu valoarea de aproximativ 13 miliarde euro, dintre care au fost aprobate 1.160. Fondurile absorbite deja se ridică la circa 220 de milioane de euro, a concluzionat Drăgoi.