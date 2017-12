Datul la gioale se practică pe scară largă. E o modă în politică. În timp, tacticile s-au diversificat. Au fost implementate tehnici noi. Se fac studii aprofundate din diverse poziţii. În Guvern, de pildă, datul la gioale s-a apropiat de perfecţiune. Domnii guvernanţi îşi dau la gioale după miros. Cum să zic, cu ochii închişi. După cum simt parfumul din dreapta sau respiraţia din stînga. Primul lucru pe care îl învaţă un ministru abia învestit în funcţie este datul la gioale. De regulă, partidul îl recrutează din rezerva sa de cadre. Pentru opinia publică, aflată tot timpul la răscruce de vînturi, cei mai mulţi dintre actualii miniştri sînt nişte anonimi notorii. Sună bine, nu-i aşa? Dacă întrebi pentru care merite au fost promovaţi, primeşti unul şi acelaşi răspuns frontal: ”Ştiu să dea la gioale” (!!) Politicienii specializaţi în astfel de lovituri pot fi uşor identificaţi. De regulă, stau în poziţii de-a dreptul caraghioase pe scaun, fotoliu sau canapea. Chestiunea este vizibilă în Parlament. Nu ai cum să te înşeli. În timpul şedinţelor de guvern, dacă observaţi, unii miniştri scot doar capul rotund la suprafaţă. Cu restul corpului, în funcţie de proporţiile primite în dar de la mama natură, lucrează pe sub masă. Datul la gioale reprezintă apogeul carierei lor politice. Sigur, şutul sănătos, cu valenţe populare în materie de înjurături, rămîne de bază. Fiind preluat de la strămoşi, are o valoare inestimabilă. De la izvoare şi pînă în prezent, datul la gioale a fost atribuit ca un merit dacilor şi romanilor. Astăzi, de necrezut, există tehnici sofisticate. Înainte, pentru eficientizarea datului la gioale, erau suficiente bombeurile ţăpănoase. Cînd te ardea unul ca lumea, vorba aia, ţineai minte toată viaţa! Tehnica din dotarea unora le permite să dea la gioale din toate poziţiile. Acum, mai nou, nu este obligatoriu să patrulezi în perimetrul guvernamental de lucru. Prin teleportare, datul la gioale s-a generalizat în toate domeniile de activitate. La noi, indiferent de proporţiile crizei, datul la gioale se menţine la aceiaşi parametri de eficienţă. Pot spune că există o corelaţie directă între diverşi factori. Cu cît se adînceşte criza, evident, în salturi, cu atît mai mult politicienii noştri îşi dau la gioale. Ierarhic vorbind, de sus în jos. În loc de soluţii pentru ieşirea din criză, avem parte de încăierări în toată regula. Politicienii se fac că, vine vorba, conlucrează şi, în realitate, ei îşi dau vehement şi impulsiv la gioale. În aparenţă, am crezut că domnii guvernanţi muncesc 24 din 24 de ore, foc continuu. Da’ de unde? Dumnealor nu se ridică de pe scaune de teama de a nu fi loviţi peste gioale. Ca să lovească bine, dar şi pentru a se proteja, indivizii în cauză se pocnesc permanent cu picioroangele. Aşa se explică numeroasele accidente înregistrate în poligonul coaliţiei. Din acest punct de vedere, avem un Guvern plin de vînătăi…