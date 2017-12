Daune majorate pentru copilul lăsat fără auz de un profesor agresiv

Tribunalul Constanţa a menţinut sentinţa dată de Judecătoria Medgidia în cazul profesorului de sport al Şcolii nr. 5 Medgidia, Vasile Geamă, care a bătut un elev până l-a lăsat fără auz. Magistraţii au considerat că sentinţa Judecătoriei Medgidia de a-l condamna pe Geamă la plata unei amenzi penale de 3.000 de lei pentru loviri şi alte violenţe a fost corectă şi au respins recursul cadrului didactic care cerea achitarea. În schimb, au fost majorate despăgubirile civile pe care Geamă trebuie să le plătească împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa elevului agresat. Cuantumul daunelor materiale a crescut de la 1.200 lei, la 15.000 lei, iar despăgubirile morale, de la 20.000 lei, la 30.000 lei. În plus, atât ISJ Constanţa cât şi fostul profesor vor fi nevoiţi să le achite părinţilor elevului câte 595 de lei, sumă solicitată de familia Ghiţă pentru acoperirea cheltuielilor de judecată. Sentinţa este definitivă. „Nu am primit încă hotărârea judecătorească, dar când o vom avea, cu siguranţă o vom respecta şi vom plăti daunele stabilite de instanţă. Conform legii, dacă incidentul a avut loc în timpul orelor de curs, ISJ Constanţa răspunde alături de profesorul găsit vinovat. Ulterior, ISJ Constanţa îşi va recupera banii de la Vasile Geamă, pe care îl va acţiona în instanţă!”, a declarat inspectorul general al ISJ Constanţa, Elena Buhaev. Potrivit rechizitoriului, pe 14 aprilie 2008, în timpul orei de sport, o joacă copilărească a stârnit furia profesorului Vasile Geamă care s-a repezit la elevul Mihai Cristian Ghiţă şi l-a luat la bătaie. Copilul de 12 ani a fost lovit de profesor cu palmele, peste urechi, fiind proiectat cu capul de spalierii aflaţi pe peretele sălii de sport. Deşi Cristian Mihai Ghiţă era întins pe podea, profesorul a continuat să îl lovească, apucându-l de gât şi tragându-l de păr cu furie. Colegii băiatului au asistat îngroziţi la scena violentă. Ajuns acasă, băiatul le-a povestit părinţilor cele întâmplate abia după ce mama lui a observat că este speriat şi nu se simte prea bine. Copilul a fost transportat a doua zi la spital, întrucât starea lui de sănătate se înrăutăţea. Un medic ORL-ist a stabilit că băiatul are o problemă la nervul acustic de la urechea stângă, motiv pentru care îşi pierdea echilibrul. La scurt timp, copilul a acuzat dureri la ambele urechi, plângându-se că nu mai aude. Părinţii lui Cristian Mihai Ghiţă au fost nevoiţi să-i cumpere fiului lor aparat auditiv, fără de care acesta nu ar putea duce o viaţă normală.