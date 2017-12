Daune pentru victimele talidomidei

Victimele talidomidei cer daune de 204 milioane de euro în cadrul procesului care a început ieri, la Madrid, împotriva companiei farmaceutice Grünenthal, care a fabricat medicamentul responsabil, în anii `50, pentru greţurile resimţite de femeile însărcinate. Medicamentul a provocat malformaţii grave la membrele feţilor şi a fost interzis în urmă cu jumătate de secol. Procesul are loc după ce, în urmă cu un an şi jumătate, Asociaţia Victimelor Talidomidei a depus o plângere împotriva companiei germane, cu cereri de despăgubiri de 204 milioane de euro pentru 180 de persoane afectate. În Germania, victimele au ajuns la acorduri cu compania farmaceutică, prin intermediul unei fundaţii, dar primesc şi pensii pe viaţă din 1971. În Spania, în schimb, compania a oferit 120.000 de euro pe an pentru toţi cei afectaţi, însă propunerea a fost respinsă. În martie 2010, Guvernul iberic anunţa că statul le va plăti daune victimelor efectelor secundare ale medicamentului, la aproape 50 de ani după ce acesta a fost interzis în Spania. Decretul de lege aprobat atunci de Guvern prevedea plata daunelor de până la 100.000 de euro unui număr de 24 de persoane.

Medicamentul a fost retras de pe piaţă în anul 1961, în Germania, însă Asociaţia Victimelor Talidomidei semnalează că în Spania a mai fost folosit câţiva ani, în ciuda interdicţiei mondiale. Principiul activ al medicamentului s-a vândut în peste 50 de ţări din toată lumea, cu peste 80 de nume comerciale. În Spania a fost distribuit între 1957 şi 1965. În lume, circa 10.000 de copii s-au născut fără braţe, fără picioare sau cu membrele atrofiate după ce mamele lor au luat acest medicament pe perioada sarcinii.