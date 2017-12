Dave Navarro, nud într-o reclamă

Chitaristul formatiei Jane\'s Addiction, Dave Navarro, s-a adăugat pe lista vedetelor care au pozat nud pentru PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), un manifest impotriva blănurilor naturale. Dave Navarro a recunoscut că a purtat blană, în trecut, în costumaţiile sale, dar în prezent a renunţat complet. ”În urmă cu câţiva ani am văzut un filmuleţ în care animelele erau jupuite de vii şi, sincer, a fost cel mai înfiorător şi inuman lucru pe care l-am văzut vreodată”, a declarat artistul într-un interviu acordat PETA. Chitaristul recomandă oamenilor să evite blana naturală şi să refuze produsele ce au fost testate pe animale.

Alte vedete care au ales să se dezbrace decât să poarte blană, potrivit sloganului PETA, sunt Eva Mendez, Alicia Silverstone, Pamela Anderson şi înotătoarea americană Amanda Beard.