David Copperfield de românia, la ASTA-I VIAŢA!

Marian Enache are o poveste cu adevărat magică. Deşi viaţa n-a fost tocmai generoasă cu el, a reuşit să se ridice deasupra greutăţilor creându-şi propria lume: bună, frumoasă, plină de iubire, perfectă. Şi-a trait copilăria la orfelinat cu iluzia permanentă, cu dorinţa şi speranţa că mama o să vină să-l ia acasă sau măcar să-l viziteze. El însuşi recunoaşte că a fost atras de magie şi de iluzionism ca să fugă de realităţile vieţii. Acum are 21 de ani, e pe picioarele sale, e un tânăr dârz şi hotărât să reuşească şi are toate şansele să devină marea speranţă a iluzionismului românesc, cel puţin. Când stai de vorbă cu el presară discuţia cu multe zâmbete şi trucuri. Are întotdeauna în buzunar cărţi de joc, panglici sau celebra batistă roşie a magicienilor pe care le foloseşte, spre amuzamnetul interlocutorilor. Începând cu ora 17.00 te invităm la o emisiune de-a dreptul…magică! ASTA-I VIAŢA!, la Neptun Tv, cu Marian Enache.