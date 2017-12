David Copperfield i-a rupt braţul unui asistent

Un asistent al celebrului iluzionist David Copperfield a fost spitalizat, după ce magicianul i-a fracturat un braţ, în timpul unui spectacol susţinut la Las Vegas. Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, îl asista pe magician în timpul numărului numit Iiluzia ventilatorului cînd şi-a fracturat braţul, prinzîndu-l în aparat. În timpul acestui număr, David Copperfield trebuia să treacă printr-un ventilator şi apoi să dispară într-un nor de fum. Numărul de magie a făcut parte din spectacolul An Intimate Evening of Grand Illusion, care a avut loc la MGM Grand\'s Hollywood Theatre din Las Vegas. ”Acest număr a fost făcut de David de peste 3.000 de ori”, a declarat Chris Kenner, producătorul spectacolului. ”A fost doar un accident ciudat”, a adăugat acesta. Spectacolul a fost oprit după acest incident, iar spectatorii nu au avut timp să vadă accidentul. În prezent, asistentul este în convalescenţă. David Copperfield a declarat că va continua să prezinte numărul Iluzia ventilatorului în spectacolele sale. Niciuna dintre reprezentaţiile celebrului iluzionist, programate a avea loc la MGM Grand, nu a fost amînată sau anulată în urma acestui accident.