David Gilmour, debut al noului său turneu mondial, într-un amfiteatru roman

David Gilmour, chitaristul trupei Pink Floyd, şi-a început primul turneu mondial solo, după o pauză de aproape un deceniu, prin intermediul unui concert pe care l-a susţinut într-un fost amfiteatru roman din Croaţia. Concertul pe care muzicianul britanic l-a susţinut sâmbătă seară, într-un oraş de pe coasta croată, a marcat debutul noului său turneu mondial, în care va promova cel mai recent album solo înregistrat de el, intitulat ”Rattle That Lock”, ce va fi lansat oficial pe 18 septembrie. Acesta este cel de-al patrulea album solo al artistului. Precedentele trei materiale discografice solo lansate de David Gilmour au fost ”David Gilmour” (1978), ”About Face” (1984) şi ”On an Island” (2006).

David Gilmour a devenit celebru ca membru al trupei Pink Floyd, căreia i s-a alăturat în 1967. Înfiinţat în 1965, de Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright şi Syd Barrett, grupul Pink Floyd a lansat 14 albume de studio şi s-a destrămat în 1996. Trupa Pink Floyd a devenit celebră graţie unui rock progresiv şi psihedelic, în anii 1960 şi 1970, şi a lansat o serie de materiale discografice intrate în legendă, precum ”Dark Side Of The Moon” (1973), ”Wish You Were Here” (1975), ”Animals” (1977) şi ”The Wall” (1979). Relaţiile dintre membrii fondatori ai grupului au devenit tensionate în ultimii ani, însă aceştia au acceptat să se reîntâlnească şi să cânte din nou împreună pentru un concert uriaş susţinut în Hyde Park din Londra, în 2005, intitulat Live 8. Richard Wright, clăparul trupei, a murit în 2008, la vârsta de 65 de ani. Numele formaţiei a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame din SUA în 1996 şi în Music Hall of Fame din Marea Britanie în 2005. Trupa a vândut peste 250 de milioane de albume în lumea întreagă.