David Guetta a făcut show pentru 6.500 de români

David Guetta a susţinut, vinerea trecută, la Bucureşti, un excelent spectacol în faţa unui public numeros, de aproximativ 6500 de petrecăreţi. DJ-ul a avut o surpriză specială pentru cei prezenţi, mixând noul său single, „Who’s That Chick” - realizat în colaborare cu Rihanna - pentru a doua oară la nivel mondial, după premiera din Spania, de pe 10 octombrie.

Show-ul de muzică electronică a fost deschis în jurul orei 22.00, de către DJ Almud şi Muzzaik. Setul superstarului francez a început în forţă, cu „Gettin’ Over You” şi a continuat în acelaşi stil pentru două ore şi jumătate, timp în care a mixat nu doar binecunoscutele piese de pe ultimul album, ”One Love”: “Memories”, “Sexy Bitch” sau “When Love Takes Over”, dar şi melodii mai vechi care l-au făcut celebru: “Love Is Gone” sau ”The World Is Mine”.

Artistul nu a exclus din setlist nici featuring-urile “Commander” sau “Club Can’t Handle Me” ori hiturile altor artişti precum “I Gotta Feeling” (Black Eyed Peas), „Smack My Bitch Up” (The Prodigy), “Hello” (Martin Solveig), “Around the World” (Daft Punk), “One (Your Name)” (Swedish House Mafia) şi’ “Rhythm Is a Dancer” (SNAP!).