David Hasselhoff a dat nas în nas cu premierul Marii Britanii

David Hasselhoff, starul serialului ”Baywatch”, a dat nas în nas cu premierul Marii Britanii, David Cameron, marţi, pe când făcea un tur al clădirii Parlamentului britanic. Actorul vizita clădirea Parlamentului din Londra când l-a văzut pe David Cameron şi l-a salutat. David Hasselhoff a fost auzit spunându-i premierului britanic ”buddy” (amice), înainte să îi înconjoare umerii cu o mână, pentru a face o fotografie împreună. Hasselhoff, care se află în Marea Britanie pentru a participa la emisiunea Britain\'s Got Talent, unde este membru al juriului, a vizitat şi Universitatea din Oxford, unde a ţinut o cuvântare studenţilor. Cariera lui David Hasselhoff a început cu un rol în serialul ”Tânăr şi neliniştit”, pe care l-a jucat în perioada 1975 - 1982. În 1990, el şi-a lansat primul album muzical, ”Looking for Freedom”, urmat apoi de ”Crazy for You” (1991) şi ”Miracle of Love” (1995). Hasselhoff a revenit în lumea cinematografiei ca actor şi producător al serialului ”Baywatch - Echipa de intervenţie”, care l-a făcut celebru în întreaga lume.