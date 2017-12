David Hasselhoff, internat în comă alcoolică!

Sfîrşit de săptămînă cum nu se poate mai prost pentru cel mai iubit salvamar de televiziune. Duminică noapte, fiica actorului, Hayley, în vîrstă de 17 ani, şi-a găsit tatăl în comă alcoolică, în casa lui din Elcino, California. În stare de şoc, adolescenta şi-a sunat mama, pe Pamela Bach, spunîndu-i că tatăl său este foarte beat. Una dintre prietenele Pamelei Bach a sunat apoi la Serviciul de Urgenţă şi a chemat imediat Salvarea. Din fericire, paramedicii au ajuns la reşedinţa vedetei în timp util şi, acum, starul din ”Baywatch” se află în afara oricărui pericol. Din păcate, însă, problema este mai gravă decît una de sănătate. Deşi a mărturisit că s-a lecuit, David Hasselhoff este dependent de alcool de cel puţin doi ani. În 2007, pe Internet a apărut un filmuleţ cu actorul într-o stare avansată de ebrietate. Actorul ajuns la vîrsta de 57 de ani s-a internat la dezintoxicare, însă, în luna mai a acestui an, a fost spitalizat după un nou episod bahic. Şi atunci, şi acum, a fentat moartea.

David Hasselhoff şi Pamela Bach s-au căsătorit în 1989 şi au divorţat în 2006. Cei doi au custodie comună asupra copiilor, Taylor Ann, în vîrstă de 18 ani şi Hayley, în vîrstă de 17 ani. David Hasselhoff a devenit cunoscut datorită rolului din serialul ”The Young and the Restless / Tînăr şi neliniştit”, jucat în perioada 1975 - 1982. În 1990, şi-a lansat primul album, intitulat ”Looking for Freedom”, urmat apoi de ”Crazy for You” în 1991 şi ”Miracle of Love” în 1995. David Hasselhoff a revenit în lumea cinematografiei ca actor şi producător al serialului ”Baywatch / Echipa de intervenţie”, care l-a făcut celebru în întreaga lume.