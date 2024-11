David Popovici. Guvernul se poate implica mult mai mult în sport

David Popovici a declarat că aşteaptă o implicare mult mai mare din partea Guvernului în sportul românesc.

Înotătorul afirmă că are în continuare emoţii când urmăreşte înregistrarea cursei de 200 m liber de la Jocurile Olimpice de la Paris pe care a câştigat-o la limită.

"Am revăzut cursa pe care am câştigat-o la Paris, dar de puţine ori. A fost atât de aproape finişul cursei că până şi eu am emoţii urmărind-o... parcă nu ştiu dacă voi atinge primul sau nu. Primul gând când am văzut acea cursă a fost legat de numeroasele momentele grele prin care am trecut şi cât de dificil a fost. Şi mi-am spus: 'Bă, ştii ceva, ar trebui să fiu mândru de mine'. Şi cred că nu ar trebui să uit asta niciodată", a explicat el.