David Popovici s-a clasat pe locul şase în finala probei de 100 m liber, în care deţinea titlul mondial şi recordul mondial, joi, în cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de nataţie de la Fukuoka (Japonia).



Popovici, 18 ani, a luat startul de pe culoarul doi şi după prima lungime de bazin a întors al treilea, dar pe ultimii 50 de metri nu a reuşit să accelereze şi în final s-a clasat doar al şaselea (47sec83/100). Popovici a pierdut la Fukuoka ambele titluri mondiale cucerite cu un an înainte la Budapesta (100 şi 200 m liber). El deţine recordul mondial la 100 m liber cu 46sec86/100, timp stabilit cu un an în urmă la CE de la Roma.



Medalia de aur a fost cucerită de australianul Kyle Chalmers (47sec15/100), americanul Jack Alexy a obţinut argintul (47sec31/100), iar bronzul a intrat în posesia francezului Maxime Grousset (47sec42/100), vicecampionul mondial de la Budapesta. Chalmers, 25 ani, a cucerit primul său titlu mondial la 100 m liber, după un argint în 2019. Australianul este vicecampion olimpic en titre în această probă, în care are şi un titlu olimpic în 2016.