David Walliams loveşte din nou

Actorul de comedie britanic David Walliams, în vârstă de 41 de ani, a făcut o mărturisire care nu pică deloc bine. Acesta a afirmat că abia aşteaptă să bea din laptele matern al soţiei sale, supermodelul olandez Lara Stone, atunci când va naşte. ”Mereu am vrut să gust laptele de la sân. Am auzit că este dulce şi sărat în acelaşi timp”, a declarat David Walliams. Soţia sa a dat dovadă de mai mult tact şi a refuzat să comenteze declaraţia, deşi jurnaliştii britanici au încercat să afle cum se pregăteşte să îşi alăpteze… soţul! În plus, actorul, devenit celebru graţie seriei ”Little Britain”, a mărturisit că a vrut să devină tată, înainte de a fi confundat de copii cu bunicul. ”Este drăguţ şi un lucru minunat. Mă gândeam că acum că m-am însurat, sunt chiar bătrân. Am 41 de ani, aşa că mai bine acum. Începi să te gândeşti: Când ei vor avea 18 ani, eu voi avea 50. Mă voi duce la porţile şcolii şi oamenii îi vor întreba dacă sunt bunicul lor”, a declarat starul britanic.