David Warren Brubeck a murit la 92 de ani

Celebrul cântăreţ de muzică jazz, David Warren Brubeck a murit, ieri după-amiază, într-un spital din Connecticut. Renumit pentru suprapuneri de ritmuri contrastante, de metri şi tonalităţi, Brubeck ar fi împlinit astăzi venerabila vârstă de 92 de ani. David Brubeck a devenit un clasic al acestui gen încă din 1950, când a înfiinţat trupa The Dave Brubeck Quartet. Totodată, el a fost şi un respectat compozitor de muzică de orchestră, religioasă şi coloane sonore pentru seriale TV, printre care Mr. Broadway şi miniseria animată This Is America, Charlie Brown. În 2008, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii i-a înmânat medalia „Benjamin Franklin Award for Public Diplomacy“ pentru cariera sa muzicală, iar în 2010, la Festivalul Internaţional de Jazz de la Montreal, i-a fost acordată distincţia „Miles-Davis Award“. Brubeck şi-a dedicat ultimii ani din viaţă pentru a ajuta cântăreţii bătrâni de jazz şi blues, inclusiv cei care au avut de suferit în urma uraganului Katrina. (F.C.)