De astăzi, bolnavii de cancer din Constanţa îşi vor plăti radioterapia!

Singurul centru de radioterapie din Dobrogea se numeşte MedEuropa şi, începând de luni, 24 septembrie 2018, nu mai furnizează servicii decât contra cost. „MedEuropa singurul centru de radioterapie din Dobrogea, care funcţionează în regim de spitalizare de zi și utilizează echipamente de ultimă generație pentru tratarea pacienților oncologici, va introduce servicii de radioterapie cu plată pentru pacienții noi. Pacienții aflați în cursul tratamentului vor continua în sistem gratuit până la încheierea ședințelor”, se arată într-un comunicat primit la redacţie.

Povestea acestei informaţii devastatoare pentru bolnavii de cancer din Constanţa a început de vineri, 21 septembrie 2018, când o pacientă care a terminat chimioterapia în iunie a sunat disperată la redacţie. Îşi făcuse programare la finalul lui iunie pentru a începe radioterapia atât de necesară vindecării sau măcar ameliorării efectelor cumplitei boli în primele zile ale lui octombrie. Vineri, 21 septembrie 2018, a primit un telefon de la recepţia MedEuropa, care i-a îngheţat sângele în vine. Recepţionera i-a spus că „serviciile nu mai sunt decontate de Casă”, că prima consultaţie este gratuită şi că o şedinţă simplă costă 640 de lei. „Cum adică nu mai decontează Casa? Ce s-a întâmplat? Şi de ce m-au lăsat să-mi fac programare dacă ştiau că sunt probleme? Eu ce fac acum? Pentru un bolnav de cancer să piardă trei luni este o crimă. Oamenii ăştia nu ştiu asta? Căutam o altă soluţie, mergeam la Bucureşti, făceam altceva, că este în joc viaţa mea şi sunt hotărâtă să lupt. Dar cum să lupţi când chiar sistemul este cel care te lasă fără soluţii”, a declarat, disperată, constănţeanca, căreia, din motive evidente, îi vom păstra anonimatul.

Am luat legătura cu MedEuropa, iar recepţionera a declarat că nu poate da detalii, lucru lesne de înţeles, şi că ne va contacta cineva aflat într-o poziţie superioară. Luni, 24 septembrie 2018, am primit la redacţie comunicatul MedEuropa, pe care îl redăm integral mai jos.

Din respectivul comunicat înţelegem că până acum şedinţele de radioterapie au fost susţinute din fondurile proprii ale companiei, fonduri care s-au terminat şi că este nevoie de intervenţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin Programul Național de Oncologie – Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice, pentru ca serviciile MedEuropa să poată fi accesate gratuit de către pacienţi.

În ce stadiu se află dosarul companiei, în cazul în care l-au depus şi când şi cum anume ar putea intra în schemă CNAS pentru ca serviciile să poată fi decontate, vă vom informa în cursul zilei de astăzi.

Încă de la inaugurare, din 24.05.2018, compania care operează centrul medical și-a asumat să asigure în mod gratuit ședințele de radioterapie pentru un număr limitat de pacienți, realizând, în paralel, toate demersurile necesare pentru ca decontarea tratamentelor să se efectueze de către sistemul de asigurări de sănătate prin Programul Național de Oncologie – Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizat în regim de spitalizare de zi.

De la deschiderea centrului, au fost începute în mod gratuit tratamentele de radioterapie pentru un număr de 140 pacienți, în cure de 10-30 de ședințe, conform ghidurilor terapeutice, iar 83 de pacienți au finalizat tratamentul cu rezultate clinice bune și fără efecte secundare semnificative. Astfel au fost efectuate 276 de consultații inițiale în specialitatea radioterapie, 2.303 de ședințe de radioterapie cu tehnici de iradiere IMRT/VMAT, 101 de ședințe de radioterapie cu tehnici de iradiere 3D conformațional. 20 de pacienți au beneficiat de servicii specifice de monitorizare a bolnavilor oncologici efectuate în regim de spitalizare de zi.

Valoarea serviciilor medicale oferite gratuit pacienților în acest interval a depășit suma de 2.121.600 lei și a fost acoperită integral din resursele companiei.

De la 24 septembrie, MedEuropa va finaliza fără niciun cost din partea pacienților tratamentele începute, dar va introduce servicii cu plată pentru pacienții noi. Tarifele pe care centrul medical le va practica sunt identice cu sumele ce ar fi putut fi decontate prin Programul Național de Oncologie – Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizat în regim de spitalizare de zi.

MedEuropa va reveni la gratuitatea serviciilor către pacienți în momentul în care acestea vor fi decontate integral din fondul asigurărilor sociale de sănătate. În prezent, în evidențele centrului de radioterapie se află 184 de pacienți noi cu cancer, pentru care este absolut necesar tratamentul radioterapeutic.

În România sunt diagnosticați anual, conform statisticilor medicale, peste 100.000 de pacienți noi cu afecțiuni oncologice, iar, conform protocoalelor de practică medicală, peste 60% dintre aceștia ar trebui să aibă inclusă radioterapia ca metodă de tratament. Doar la nivelul județului Constanța sunt luați în evidență aproape 30.000 de pacienți cu afecțiuni oncologice, în timp ce 2.700 de cazuri noi sunt depistate anual.

În prezent se înregistrează un deficit major de facilități de radioterapie la nivelul întregii țări. În zona Dobrogei, centrul de radioterapie de la Galați este închis temporar, iar cel de la spitalul județean Constanța nu s-a deschis încă. Centrele de radioterapie din țară care oferă servicii decontate prin sistemul de asigurări de sănătate se află în București, Iași, Cluj, Timișoara și au liste de așteptare de câteva luni pentru pacienții ce urmează să intre în radioterapie. În aceste condiții, decontarea tratamentelor dedicate pacienților cu cancer din fondul asigurărilor sociale de sănătate este de importanță critică.

Centrul MedEuropa din Constanța – localizat pe strada StefanițăVodă nr. 30, într-o clădire nouă, special proiectată și construită pentru această destinație – are capacitatea de a trata prin radioterapie un număr de aproximativ 1.000 de pacienți oncologici pe an. MedEuropa are în plan dezvoltarea unui lanț de 10 clinici de radioterapie în România în următorii 5 ani. Următoarea clinică MedEuropa se va deschide la București până la finalul anului 2019. În momentul în care cele 10 clinici planificate vor funcționa la capacitate maximă, acestea ar putea acoperi jumătate din necesarul de radioterapie la nivel național”.