De astăzi, jumătate din Constanța fără apă caldă!

23:08:26 / 08 Septembrie 2014

Economie....

De cand m-am debransat de la Radet si racordat la gaze, am obtinut 65% economie atat la agentul termic cat si la apa calda. Estimez ca in 4 ani, acopar investia facuta prin instalarea centralei de apartamet, atentie, centrala in condensatie si boiler incorporat, dar si faptul ca nu ma mai enervez ca nu am apa calda sau caldura atunci cind imi doresc. Asadar, pentru un apt de 3 camere cheltuielile de incalzire si apa calda pe timp de iarna au fost de 150 RON/luna, iar pe timp de vara, 12 Ron., fata de cind am fost conectat la Radet si plateam 500 RON/luna pe timp de iarna iar pe butelie dadeam 70 RON lunar.