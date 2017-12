De astăzi, peste 100.000 de elevi intră în bănci

Clopoţelul sună astăzi pentru aproape 3,2 milioane de elevi din întreaga ţară. La Constanţa, în noul an şcolar 2013 - 2014 sunt aşteptaţi în bănci peste 108.000 de copii, de la preşcolari până la elevii de la post-liceale, cei mai mulţi fiind înscrişi în ciclul primar - 32.069. Cu ocazia noului an şcolar, inspectorul general şcolar din cadrul ISJ Constanţa, prof. Răducu Popescu, s-a adresat deopotrivă elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, sfătuindu-i pe fiecare să-şi respecte misiunea. Pe elevi i-a îndrumat să primească sprijinul profesorilor lor, părinţilor le-a reamintit rolul fundamental pe care îl au asupra formării copilului, iar cadrelor didactice le-a reiterat datoria de a forma caractere. Chiar dacă au trecut prin momente grele din punct de vedere financiar, primarii din judeţ s-au străduit să termine lucrările de reparaţii şi igienizare în unităţile de învăţământ, astfel încât astăzi să fie gata. Festivităţile de deschidere nu vor lipsi din nicio şcoală din judeţ. Ca de obicei, cei mai nerăbdători, dar şi cu cele mai mari emoţii vor fi prichindeii din clasa întâi. Rămâne de văzut ce efecte va avea noua Lege a educaţiei care va intra în vigoare începând cu acest an şcolar.

42 DE ŞCOLI FĂRĂ AUTORIZAŢIE Şi în acest an sunt câteva şcoli fără autorizaţie, 42 dintre cele peste 500 de unităţi de învăţământ din judeţul Constanţa neavând condiţii corespunzătoare pentru a începe noul an şcolar, cele mai multe în mediul rural. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană desfăşoară zilele acestea controale, urmând ca directorii care nu respectă normele în vigoare privind sănătatea publică să primească amenzi.

SCHIMBĂRI Potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), noul an şcolar va avea 36 de săptămâni de cursuri şi se va încheia în 20 iunie. Vor fi două semestre aproximativ egale ca durată, iar vacanţa de iarnă nu va mai fi vacanţa intersemestrială, semestrul I încheindu-se în 1 februarie 2014. Noul an şcolar aduce şi cu alte schimbări pentru elevi. Nota de la Evaluarea Naţională va avea o pondere de 75% în admiterea la liceu, faţă de 50% cât a fost până acum. Prin testări vor trece şi şcolarii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Schimbările au rolul de a evidenţia nivelul real al elevilor şi de a diminua diferenţele mari dintre notele din catalog şi rezultatele dezastruoase de la examenele finale.