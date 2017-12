De când au transport gratuit pensionarii cu venituri de până la 1.250 de lei

06:08:28 / 04 Octombrie 2016

Gratuitati

Merg des prin tara si incerc sa fac unele comparatii intre orasul nostru si alte de acelasi calibru. O spun,din pacate,ca suntem in urma multora. La curatenie,la parcuri si ingrijirea lor,la fantani arteziene(noi le avem doar pentru decor,la locuri de joaca pentru copii,la costurile apei si a caldurii,la grija si gospodarirea centrelor istorice(exceptional arata in Cluj,Brasov,Sighisoara,Sibiu,Tg Secuiesc etc) Tot in astfel de orase vad o preocupare a edililor pentru pensionari,dar pentru TOTI PENSIONARII,pentru transportul in comun,unde nu prea exista GRATUITATE NELIMITATA. Ani de zile in Brasov pensionarii aveau un numar de 20 calatorii gratuite pe luna,acum s-a trecut la pretul de 50%. Gratuitatea in cele din urma este suportata de regie si prin extensie de noi locuitorii orasului. Si nu in ultimul rand:diferitele forme de ajutor pentru populatie vin numai in preajma alegerilor