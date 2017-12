De câte voturi are nevoie viitorul Guvern și cine i le poate da?

Deși protestatarii din întreaga țară vor primenirea clasei politice, alegerea noului premier și a Cabinetului său depinde tot de actualii deputați și senatori. Calculele sunt extrem de importante în acest moment. Aritmetica parlamentară a fost relativ stabilă până acum - coaliția PSD - UNPR - ALDE a deținut majoritatea și a rezistat deja la două moțiuni de cenzură. Însă lucrurile ar putea fi schimbate radical după consultările de la Cotroceni. În prezent sunt 547 de parlamentari. Viitorul Guvern va avea nevoie de minimum 275 de voturi pentru a fi învestit, adică de jumătate plus unu din numărul total de aleși. Cum spuneam, coaliția PSD - UNPR - ALDE are o majoritate confortabilă: PSD - 197 de deputați și senatori, UNPR - 63 și ALDE - 37. În total, 297 de parlamentari. Iar cum minoritățile naționale, în general, susțin Puterea, în tabăra coaliției pot fi adăugate și voturile acestora, adică ale celor 17 deputați. De partea cealaltă, Opoziția are 233 de parlamentari: PNL - 176 de aleși, UDMR - 25, PND - 12, la care se adaugă 20 de independenți. Majoritatea s-ar putea putea schimba oricând dacă ALDE și UNPR ar trece de partea PNL. Interesant este că tocmai ALDE și UNPR au fost chemate de președintele Iohannis la consultări o zi mai târziu decât restul partidelor. Dacă UNPR s-ar alătura Opoziției, ceea ce nu ar fi exclus, ar putea forma din start o nouă majoritate, pentru că ar strânge 296 de parlamentari. Întrebarea rămâne - va reuși Iohannis să spargă coaliția și să desemneze „premierul meu”?