De câţi bani are nevoie Guvernul în 2013?

Guvernul României are un necesar de finanţare de 14,9 miliarde euro, pentru 2013, influenţat de plăţile către Fondul Monetar Internaţional. Potrivit calculelor agenţiei de rating Fitch, Executivul are nevoie de 2,8 miliarde euro pentru finanţarea deficitului bugetar, de 6,1 miliarde euro pentru refinanţarea datoriei pe termen mediu şi lung, precum şi de 6 miliarde euro pentru acoperirea datoriilor pe termen scurt. „Plăţile României către FMI vor totaliza 4,8 miliarde euro, în 2013, din care Guvernul are de dat un miliard de euro. Restul de 3,8 miliarde reprezintă fondurile datorate de banca centrală, care nu va avea probleme la rambursare”, spun analiştii Fitch.