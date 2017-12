De ce a plecat Narcisa Suciu din România

Cântăreaţa Narcisa Suciu a dezvăluit recent, în premieră, în cadrul unei cunoscute emisiuni TV, motivul pentru care a părăsit România pentru Finlanda, în urmă cu câţiva ani. Artista a spus că au fost mai mulţi factori care au contribuit la decizia ei. Totul a început în momentul în care l-a cunoscut pe Veikko, actualul ei soţ, pe internet şi începuseră o relaţie. Ea o avea deja pe Daria, iar fetiţa era încântată să plece din ţară.

„După ce au murit părinţii mei, l-am pierdut şi pe naşul Dariei. În acel moment, am simţit că nu mai am coloană vertebrală. Plus că a venit momentul să mă căsătoresc cu Veikko şi ne-am întrebat unde să locuim. El era dispus să vândă tot, să-şi închirieze casa. Dar am zis că, dacă nu mă mut imediat în Finlanda, n-o s-o mai fac niciodată. O prietenă a mea mi-a zis că nu am ce pierde, cel mult clasa a V-a a Dariei, pentru că am fi stat un an şi ne-am fi întors dacă nu ne adaptam“, a povestit Narcisa.

Aceasta a mai dezvăluit că soţul ei este antropolog, dar nu profesează în acest domeniu, ci se ocupă de jocurile pentru tabletă. Narcia Suciu a recunoscut: „Mi-a plăcut la el că nu ştia cine sunt. Eu nu eram singură dacă lumea mă place cu adevărat pe mine sau pentru că sunt artistă, atâta cât am fost“.