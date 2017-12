De ce a refuzat Depeche Mode premiul BRIT pentru întreaga carieră

Celebra trupă britanică Depeche Mode a refuzat premiul pentru întreaga carieră ce trebuia să-i fie acordat în cadrul galei BRIT Awards, după ce membrii formaţiei au aflat că distincţia nu va fi înmânată în ceremonia transmisă în direct la televiziune, pe 20 februarie. Într-un declaraţie acordată publicaţiei britanice “The Sun”, David Gahan, solistul trupei Depeche Mode, a spus că nu îl mai interesează nimic ce are legătură cu premiile BRIT. “Să vă spun o istorioară care, probabil, îi va aduce nişte probleme unei anumite persoane. Ni s-a spus că vom primi un nou premiu, anul acesta, pentru cea mai influentă trupă din ultimii 20 de ani sau ceva de genul acesta... De fapt, este vorba despre vechiul premiu pentru întreaga carieră şi ne-am gândit că e o chestie mişto. După care am auzit că acordarea premiului nu va fi transmisă la TV, aşa că ne-am spus: Dacă nu ne transmit în direct, atunci nu suntem cea mai influentă trupă. Ce altă trupă are atât de multe hituri ca noi în întreaga lume şi a mai făcut turnee de asemenea amploare ca ale noastre? Dă-i naibii pe ei şi pe cei care acordă aceste premii”, a spus David Gahan.

Trupa Depeche Mode a fost de cinci ori nominalizată la BRIT Awards şi are un singur trofeu câştigat, în 1991, pentru Cel mai bun single britanic. Cel mai nou album Depeche Mode, al 13-lea material discografic de studio al trupei, va avea titlul ”Delta Machine” şi va fi lansat mâine, cu două luni înainte ca britanicii să pornească în turneul european în care este inclusă şi România. Noul album este un mix între un mai vechi album, ”Violator” din 1990 şi ”Songs Of Faith And Devotion”, ambele cu un succes enorm în rândul fanilor, dar şi îndelung criticate de specialişti. Primul single, intitulat ”Heaven”, a fost deja lansat, piesa beneficiind de pe 1 februarie şi de un videoclip. Albumul ”Delta Machine” va fi lansat atât în format standard, pe CD, cât şi în ediţie de lux, care va avea patru piese în plus şi va fi însoţită de un album de 28 de pagini ce include şi fotografii realizate de Anton Corbijn.