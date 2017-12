De ce albeşte părul?

Cercetătorii britanici au descifrat mecanismul care provoacă albirea părului, ceea ce poate oferi un ajutor nesperat metodelor împotriva acestui proces asociat de obicei cu îmbătrînirea. Oamenii de Ştiinţă al Universităţii Bradford din Marea Britanie şi-au dat seama că părul albeşte în urma unei reacţii chimice în lanţ ce provoacă firul de păr să albească din interior spre exterior. Procesul începe atunci cînd se acumulează un nivel scăzut al enzimei catalază. Aceasta este unul dintre cei mai eficienţi catalizatori cunoscuţi, reacţiile pe care le catalizează fiind esenţiale pentru viaţă. Enzima catalizează o reacţie de fiecare dată cînd întîlneşte o moleculă de sulf. Viteza relativă şi orientările moleculelor care interacţionează sînt foarte importante pentru reacţie. În celulă enzima este localizată aproape exclusiv în peroxizomii majorităţii celulelor, reducînd nivelul peroxidului de hidrogen, cea mai stabilă dintre toate speciile active ale oxigenului, fiind un oxidant nucleofilic foarte puternic. Cînd intervine scăderea nivelului de catalază, legăturile de peroxid de hidrogen nu se mai rup aşa cum este normal. Dacă se reduce nivelul de catalază, părul începe să albească. Soluţia este întreruperea reacţiei chimice care provoacă reducerea nivelului de catalază. Aceasta face parte din grupa proteinelor complexe care prin hidroliză pun în libertate aminoacizi şi o componentă prostetică de natură protoporfirinică.

Catalaza are şi un rol detoxifiant, deoarece apa oxigenată are un efect toxic asupra ţesuturilor şi protejează celula de efectele toxice ale peroxidului de hidrogen prin catalizarea descompunerii apei oxigenate formată în celule sub acţiunea dehidrogenazelor aerobe. Factorii care pot afecta nivelul catalezei sînt temperaturile extreme, fie ridicate sau scăzute, variaţia concentraţiei de ozon şi de sulf din aer. Un alt factor important de stres este intensitatea luminii.