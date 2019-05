De ce am merge la referendum?

08:40:57 / 17 Mai 2019

psihologie inversa !?

" O validare a acestui referendum ar însemna implicit recunoașterea de către națiunea română a faptului că suntem o națiune de corupți și ar da apă la moară clișeelor europene cu care politicienii occidentali pun România la colț " Pe bune ?! Abia acest mesaj este O MARE CAPCANA PENTRU CINE NU ARE SUFICIENTA INTELIGENTA IN A L INTERPRETA ! Ce traba are NATIUNEA -POPORUL , cu clasa politica si fata ei intunecata de infractiune si coruptie , care ne submineaza normalitatea tuturor ??? Nicio treaba , inafara vinei noastre , a " populimii" de a gresi mereu optiunile la urna ! NATIUNE , ESTE TIMPUL SA VOTEZI CU MINTEA , NU CU INIMA ! - UN CETATEAN NEturmentat , NEinrolat politic , NEasistat social , Platitor CORECT de taxe SI CU MAI MULT DE 8 CLASE PRIMARE . NATIUNE , TREZESTE TE !!!