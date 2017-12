De ce au dispărut dinozaurii?

Există multe discuţii legate de dinozauri şi motivele dispariţiei acestora. Potrivit unui studiu efectuat de cercetătorii britanici, citat de agenția de presă Xinhua, dinozaurii erau deja în declin cu zeci de milioane de ani înainte ca impactul Terrei cu un asteroid să ducă la dispariția lor. Oamenii de știință au crezut până acum că dinozaurii erau în plină evoluție până să fie distruși de impactul cu un asteroid masiv, în urmă cu 66 de milioane de ani. În acest nou studiu, cercetătorii britanici au descoperit specii de dinozauri care au dispărut într-un ritm mai rapid decât altele noi care se dezvoltau cu 50 de milioane de ani înainte ca un asteroid să lovească în zona Golfului Mexic de astăzi. Rezultatele cercetării publicate în revista americană „Proceedings of the National Academy of Sciences” s-au bazat pe o analiză statistică sofisticată și pe informații din registrul fosil. „Nu ne așteptam la acest rezultat. În timp ce impactul cu un asteroid rămâne încă primul candidat pentru explicarea dispariției dinozaurilor, este clar că ei trecuseră deja de perioada lor de înflorire, în sens evolutiv”, a spus într-un comunicat Manabu Sakamoto, de la University of Reading, care a condus cercetarea. "Acest lucru sugerează că dinozaurii au început să-și piardă avantajul între speciile dominante de pe Pământ cu zeci de milioane de ani înainte de dispariția lor", a afirmat sursa citată. De asemenea, studiul a arătat că, în timp ce dinozaurii cu gâtul lung, sauropozii-gigant, au cunoscut cel mai rapid declin, theropozii, grupul de dinozauri din care face parte și Tyrannosaurus Rex, au parcurs un declin mai lent.

Factorii care ar fi putut influența, eventual, declinul dinozaurilor au inclus dezmembrarea maselor terestre continentale, activitatea vulcanică susținută și alți factori ecologici. Cercetătorii au declarat că dispariția treptată, prelungită a dinozaurilor a favorizat probabil apariția mamiferelor pe Pământ. "Declinul dinozaurilor ar fi lăsat loc suficient mamiferelor, grupul de specii din care fac parte și oamenii, să se dezvolte înainte de impact, pregătindu-le pentru a-i înlocui pe dinozauri ca animale dominante pe Pământ", a declarat coautorul studiului, Chris Venditti, biolog la University of Reading.

Rezultatele acestui studiu ar putea oferi, de asemenea, o perspectivă asupra pierderii biodiversității viitoare. "Studiul nostru indică cu tărie că, dacă un grup de animale se confruntă cu un ritm rapid de dispariție, mai puternic decât îl pot ele restabili, atunci sunt predispuse la anihilare odată cu producerea unei catastrofe majore", a spus Sakamoto. "Aceasta are implicații enorme pentru biodiversitatea actuală și viitoare, având în vedere viteza fără precedent cu care speciile sunt pe cale de dispariție din cauza schimbărilor climatice în curs, provocate de om", a mai spus specialistul citat de agenția Xinhua.