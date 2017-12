De ce bulevardele Constanței sunt iluminate mai slab

22:02:24 / 25 Martie 2016

Iluminat public

Se pare ca domnul Fagadau este in necunostinta de cauza iar lucrul acesta este destul de serios deoarece o iluminare publica defectuoasa este raiul hotilor. Asta n-ar fi o problema pt ca nu toti oamenii sunt ingineri electrotehnisti dar ar fi util de stiut care este pregatirea d-lui Fagadau si ce rezultate exceptionale a avut dansul in cariera din moment ce a fost numit primar? Doar faptul ca este sau a fost membrul unui partid nu ar trebui sa fie un factor determinant. Un bun primar ar trebui sa fie un bun manager si un bun lider astfel incat sa-si aleaga colaboratori care sa-l ajute sa faca proiecte de calitate. Se pare ca la capitolul iluminat public si gospodarire comunala mai are de cautat... Este evident ca noile corpuri de iluminat sunt alese gresit deoarece ele proiecteaza lumina direct in jos pe o raza destul de mica pe cand cele vechi difuzau lumina pe o raza mult mai mare. O alta curiozitate ar fi cum o sa monteze primaria steagurile in suportii existenti pe noii stalpi deoarece diametrul acestora este foarte mic. Daca tot s-au ales aceste corpuri de iluminat trebuia ca distanta dintre stalpi sa fie mult mai mica. Se pare ca este o criza de ingineri si proiectanti pe piata si de aceea primaria nu poate sa angajeze oameni pregatiti. Or fi si alte motive?... Cine stie...?