De ce e bună vaccinarea? Iată ce spun specialiștii!

12:14:22 / 29 Mai 2017

ganduri

Sa-i dam ceva prin gura d-lui prof. dr. Alexandru Rafila !!! Inca mai cred ca sunt acceptabile vaccinari contra unor boli precum: BCG, poliomielita, difterie si tetanos - la copii mici. Tusea magareasca (pertusis) - din pacate vaccinul este total ineficient, asa a fost de la inceput. Conform marturiei unui cadru medical - se vaccina antipertusis si copii se imbolnaveau in continuare de tuse magareasca. Pojarul (rujeola) - nu se vaccina si nu am auzit de complicatii la pojar, vaccinul e mai nou introdus, la fel si pentru oreion si pojarel (rubeola). Cat despre pojarel ... hai sa fim seriosi, este o boala eruptiva complet inofensiva. Da, poate da complicatii la femeile gravide, astfel incat eu consider ca decat vaccin mai bine se inoculeaza direct virusul, in copilarie, la toti copii, si astfel se castiga imunitate reala pe viata. Hepatita B - aici e o problema, pentru ca este o boala care ilustreaza defectele sistemului sanitar. De ce nu le reparam pe acestea in primul rand? Pentru ca necesita investitii in infrastructura medicala? Si in educatia REALA pentru sanatatea populatiei? Un al doilea aspect este ca se transmite si pe cale sexuala, deci de ce se promoveaza pe toate canalele promiscuitatea ?! Pentru ca e rentabil si cresc vanzarile companiilor farmaceutice? HPV - se transmite si pe cale sexuala, deci de ce sa promoveaza promiscuitatea ?! Pentru ca e rentabil si cresc vanzarile companiilor farmaceutice ? In loc sa vaccinam la gramada fetitele contra HPV, nu este mai simplu sa-i invatam pe copii sa fie responsabili si sa nu se f...ta pe toate gardurile cu toti/toate nespalatele? Alte vaccinuri: contra Haemophilus Influenzae tip B (sa ma ia naiba daca am auzit prima data de asta pana nu l-am vazut intr-un vaccin !), contra rotavirusului (diaree) - la fel! Sunt boli evitabile daca se pastreaza o igiena corespunzatoare si se evita expunerea copiilor mici la medii aglomerate (de exemplu mol-uri, parcuri publice etc.) sau vizite ne-necesare ale rudelor cand copilul este mic. Mai nou este si un vaccin contra preumococului. Acum copiii nu mai au voie nici sa raceasca pentru ca exista risc sa faca otita, bronsita, sinuzita, penumonie etc. In acest caz cred ca cel mai bun vaccin este de asemenea un mediu de viata sanatos si mancare buna, curata, nechimizata ... Si e bine de stiut ca exista si remedii naturale pentru aceste tipuri de microbi. Cautati si veti gasi. Insa nu lasati pe nimeni sa decida in locul vostru. Sanatate va doresc la toti!