De ce e Luna mai mică decât de obicei?

Dacă în seara de 23 iunie veți ridica privirea spre cer și veți observa că Luna este mult mai mică decât de obicei, nu vă speriați! Nu înseamnă că a mâncat-o vreun vârcolac. În acea seară, Luna va ajunge în cel mai îndepărtat punct de Pământ. Fenomenul, cunoscut sub numele de „Luna la apogeu”, nu este rar, însă este destul de spectaculos și interesant pentru pasionații de astronomie. Potrivit specialiștilor, în seara de 23 iunie, satelitul natural al Terrei se va îndepărta la distanța de 404.837 kilometri de Pământ. Astronomii precizează că fenomenul se datorează faptului că Luna are o mișcare eliptică în jurul Pământului, ceea ce înseamnă că, periodic, ajunge foarte aproape sau foarte departe de planeta noastră. Fenomenul are loc la două zile după solstițiul de iunie, adică atunci când debutează vara din punct de vedere astronomic.