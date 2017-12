De ce este bine să pomenim morții?

11:07:00 / 04 Noiembrie 2016

Simple traditii

Acest obicei(pomenirea mortilor) nu este Cuvantul lui Dumnezeu. Nimic din ce este scris mai sus nu se regaseste in biblie. Ca le faci sau nu, este fara pacat. E o simpla traditie, ca altele cateva mii. Noi, romanii, avem prostul obicei sa dam la o parte scriptura, si sa ne apropiem tot mai mult de traditii si obiceiuri, toate aceste neducand la mântuire. Cei mai multi dintre noi au biblia in casa, dar abandonata pe undeva. Ne place s-o avem in casa, dar refuzam s-o citim. Si mai trist este ca, preotii nu incurajeaza la biserică, citirea bibliei. Inchei cu un text din biblie, care spune clar cum obtinem mântuirea si prin cine: Fapte 4:11-12 El (Isus) este "Piatra lepadata de voi, zidarii, care a ajuns sa fie pusa in capul unghiului." In nimeni altul nu este mantuire: caci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor in care trebuie sa fim mantuiti. Evrei 7:25 De aceea si poate sa mîntuiasca în chip desavîrsit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El (Isus), pentru ca traieste pururea ca sa mijloceasca pentru ei.” Efeseni 3:12 In El (Isus) avem, prin credinta in El, slobozenia si apropierea de Dumnezeu cu incredere. Iacov 1:21. De aceea lepadati orice necuratie si orice revarsare de rautate, si primiti cu blandete Cuvantul sadit in voi, care va poate mantui sufletele.