De ce este ținut Constantinescu departe de CJC?

Aflat sub control judiciar de opt luni și fără a avea dreptul de a-și exercita funcția pentru care a fost ales de peste 150.000 de constănțeni, președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, le-a cerut din nou, vineri, magistraților Curții de Apel Constanța revocarea controlului judiciar. Totodată, el a solicitat să i se permită să își exercite funcția de președinte CJC și să poată lua legătura cu angajații instituției. În ciuda argumentelor prezentate de apărare, solicitările lui Constantinescu au fost respinse. Amintim că lui Constantinescu i s-a impus controlul judiciar atât în dosarul în care este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal, cât și în cel privind finanțarea cluburilor sportive din județ.

CONTESTAȚIE Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a aflat, vineri, din nou în fața magistraților constănțeni, pentru a contesta decizia de săptămâna trecută a Tribunalului Constanța, care i-a prelungit controlul judiciar impus în cele două dosare pe care șeful CJC le are pe rolul instanțelor locale și care se referă la subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ) și alocarea de bani cluburilor sportive din județ. Și de această dată, Constantinescu a cerut anularea controlului judiciar ori, dacă nu, măcar să i se permită să-și exercite funcția de președinte al Consiliului, pentru care a fost votat, în 2012, în mod democratic, de 150.000 de cetățeni. Avocații președintelui CJC au punctat în fața instanței că nu mai există niciun temei legal pentru menținerea controlului judiciar, în condițiile în care Constantinescu s-a comportat exemplar și și-a respectat toate obligațiile în fața autorităților. „Până și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat, în mai multe cazuri asemănătoare celui în care se află președintele CJC, că menținerea controlului judiciar mai mult de un an nu își are rostul”, a declarat avocatul Marius Mocanu. El a mai explicat că nu există justificare nici din punctul de vedere al suspiciunilor procurorilor privind riscul deteriorării probelor și al influențării martorilor, din moment ce, în ambele dosare, au fost administrate toate probele și au fost audiați toți martorii. La rândul său, Constantinescu a afirmat că, prin faptul că nu i se dă voie să își exercite funcția, sute de mii de constănțeni sunt privați de dreptul de a beneficia de infrastructură modernă și investiții importante în județ, din moment ce structurile care acordă fonduri europene nu acceptă substituiri, prin urmare nu se pot aproba proiectele județului fără semnătura lui Constantinescu. În ciuda argumentelor prezentate de apărare, solicitările lui Constantinescu au fost respinse.

ÎNTREBĂRI ȘI ÎNTREBĂRI Nicușor Constantinescu se află sub control judiciar de un an și opt luni în dosarul CMZ și de opt luni în cel privind finanțările cluburilor sportive. Mai mult decât atât, din 19 februarie, șefului CJC i se interzice, pe lângă exercitarea funcției de președinte, să ia legătura cu aleșii județeni, pe motiv că ar putea să influențeze desfășurarea procesului. Care sunt motivele pentru care Constantinescu este ținut departe de sediul CJC, numai judecătorii Tribunalului și Curții de Apel Constanța știu. Solicitări de anulare a interdicțiilor au fost făcute cu duiumul de apărătorii lui Constantinescu în ultimele luni. De fiecare dată, cererile au fost respinse de instanțe. Motivele? Aceleași ca întotdeauna: ”Nicușor Constantinescu poate influența martorii din anchetă”. Tot de fiecare dată, apărătorii șefului CJC au spus că deciziile judecătorilor privind menținerea controlului judiciar nu se justifică. Spre exemplu, avocații președintelui CJC afirmă că în dosarul CMZ, care este aproape de final, au fost efectuate toate audierile. În plus, în acest caz, instanța i-a respins cererile lui Constantinescu de a fi audiați și consilierii județeni care au aprobat, în 2012, hotărârile de Consiliu care stau la baza anchetei. ”În această situație, dacă judecătorul de caz a constatat că nu se impune audierea consilierilor județeni, de ce mi se interzice să iau legătura cu aceștia? Dacă părerea aleșilor județeni nu contează, de ce mai sunt ținut sub control judiciar?”, a spus Constantinescu. În altă ordine de idei, prezent ca de obicei la termenele sale, președintele CJC a spus că nu își explică rațiunea pentru care dosarele sale sunt judecate, fie la Tribunal, fie la Curtea de Apel, de doi trei magistrați (Iulia Cezara Suciu la Tribunal, Valentina Boboc și Viorica Lungu de la Curtea de Apel), deși la cele două instanțe sunt zeci de judecători.

