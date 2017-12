De ce în 2016 nu ai voie să-ți aduci patrupedul la plajă

17:39:19 / 23 Iunie 2017

Pentru Sergiu

Ce raspuns imbecil. In sezonul rece să te duci tu cu familia la mare, boule. Stati voi și faceți baie in cacatul aruncat de terase in apa suferind de voi de parcă ati face baie in lapte de înger. După ce că sunt condiții oribile pe litoralul românesc veniti cu basini de snob care nici pe plajele tari din lume nu exista. O sa continuam sa mergem in tari unde suntem respectați și unde nu exista ipocrizia și jegul românesc. In grecia, bulgaria, spania, italia să vezi ce frumos e cu câinele pe plaja, acolo nu deranjezi pe nimeni. S-au găsit românii să fie eu motul, ca si cu legea anti fumat. Scăldati-va voi in cacatul teraselor, mâncați mâncare expirată de 7 ani dar fericiți că nu sunt câini pe plaja.