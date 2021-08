De ce mobila ieftină de bucătarie poate fi o alternativă convenabilă

Bucătăria este numită, pe drept, ”inima casei”. Este locul unde toți cei care locuiesc acolo se adună pentru a servi masa, unde se prepară mâncăruri delicioase, unde se iau de cele mai multe ori cele mai importante decizii, o încăpere care se poate transforma și în spațiu de făcut teme și multe altele.

De aceea, reprezentantele sexului frumos își doresc ca în această cameră să fie una nu doar mobilată frumos, ci și dotată cu multe electrocasnice menite să le facă viața mai ușoară. Cu toate acestea, nu întotdeauna ai parte de un buget generos pentru mobila bucătărie pe care ți-o dorești. Nicio problemă, poți avea o bucătărie desprinsă parcă din revistele de specialitate, dacă ții cont de câteva mici trucuri pe care ți le prezentăm chiar acum.

Nu aglomera inutil spațiul

Dacă nu ai un spațiu încăpător, atunci cu siguranță un set de mobilă de bucătărie standard nu este pentru tine. Și, nici financiar nu prea ți-l permiți. Prin urmare, gândește-te care sunt piesele de mobilier de care ai într-adevăr nevoie, și cum poți jongla cu aranjarea lor astfel încât cei care îți trec pragul casei să nu aibă impresia că e un fel de bucătărie ”second-hand”. Pune-ți imaginația la încercare, și vei vedea că rezultatul obținut te va mulțumi pe deplin.

Spațiile de depozitare

Într-o bucătărie ai nevoie, cu siguranță, de spații de depozitare. Dar cum bugetul nu este unul chiar în avantajul tău, poți să recurgi la mici artificii care te vor scoate din încurcătură, dar îi vor oferi un aer aparte și camerei. Astfel, pe cât posibil, renunță la corpurile suspendate clasice și înlocuielte-le cu unele polițe. Caută pe internet imagini de acest fel și cu siguranță le vei adora. Bucătăria ta va fi oricum, numai banală nu.

Renunță la insulă

Oricât de populare ar fi insulele de bucătărie, în condițiile în care nu ai nici spațiul necesar, și nici banii suficienți, poți renunța lejer la ele. Până la urmă, nu îți sunt chiar atât de utile, te poți descurca foarte bine și fără ele, nu-i așa?

Materialul pentru mobila de bucătărie

În magazinele de specialitate sau pe internet există o ofertă mai mult decât generoasă în ceea ce privește mobila de bucătărie. Sunt preferate piesele de mobilier realizate din lemn natural, deoarece oferă un look aparte și au parte și de o rezistență ridicată. Din păcate, această varianta este una destul de scumpă, așa că mai bine ar fi să te orientezi către altceva. Da, ne place mobila din stejar, dar un aspect frumos îl are și cea din pal furnirut sau melaminat. Și în plus, nici nu costă atât de mult.

Strălucire sau nu?

Aici nu există recomandări de la specialiști. Totul depinde de preferințele tale, așa că vizitează magazinele de mobilă să vezi fizic ce înseamnă o mobilă de bucătărie strălucitoare sau una mată, și care crezi că se potrivește mai bine locuinței tale. Prețul nu este influențat de această caracteristică.

Culoarea mobilei de bucătărie

Și din acest punct de vedere, nu te poți plânge că nu ai o ofertă bună în magazine sau pe internet. De regulă, mobila deschisă la culoare, cum este cea albă este una ceva mai scumpă decât piesele care imită culoarea naturală a lemnului.

Modern sau clasic?

Prețul unui set de mobilier de bucătărie poate depinde inclusiv de stilul în care sunt create. Prin urmare, în funcție de bugetul pe care îl ai la dispoziție, vezi și care sunt acele piese care să ți se potrivească. Alege însă unele de o calitate bună, dacă nu cumva vrei să cheltuiești în fiecare an pe reparații și întreținere.

După cum ai observat, nu este prea greu să îți mobilezi bucătăria, chiar și atunci când nu ai chiar atât de mulți bani la dispoziție. Este poate, ceva mai mult de alergat, de vizitat, de comparat, de măsurat și, până la urmă, de a face unele compromisuri.

Din fericire, ai la dispoziție multe modele de mobilă de bucătărie, la prețuri convenabile, și spre care poți să îți îndrepți atenția. Nu uita să ai grijă așa cum trebuie de mobila aleasă, pentru a te bucura cât mai mult timp de investiția făcută, chiar dacă nu este una de revistă!