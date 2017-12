Una din ştirile palpabile, \"pipăibile\" direct de către onor publicul consumator (şi) de mass media a fost golirea rafturilor supermarketurilor, până la \"chelire\". Mai ales de către locuitorii acestui colţ izolat de ţară, Dobrogea. Analiştii socio-culturali - dintre care, aşa cum am mai spus, cea mai mare încredere o am în infailibilul Niels Schnecker, care le ştie pe toate! - au pus fenomenul pe seama a două cauze: întâi, înzăpezirea şi blocarea autostrăzii A2, pe care \"vin TIR-urile de la Bucureşti\" şi din restul ţării; apoi panica, uşor creată în populaţie, ca să mai scape şi magazinele de stocurile greu vandabile, în pragul atingerii termenului de expirare. Or, dacă în privinţa produselor lactate, ambalate prin Harghita, Mureş sau Braşov, mai înţelegem cum de-am rămas fără lapte la pet, brânzică la cutie şi iaurt în pahare de plastic (deşi ar trebui să se fabrice şi pe-aici, prin ţinutul oilor constănţene, chiar dacă în locul fostului ICIL funcţionează acum un... alt hipermarket), mai greu de înţeles e penuria de produse de bază. Adică o cărniţă de porc sau vită, ficăţei şi pipote, salamuri şi-alte chestii. Explicaţia e simplă şi rezidă din felul clientelar în care hiper şi supermarketurile din România îşi fac contractele de achiziţii. Aşa se face că multe din produsele astea, în loc să fie aprovizionate de la producătorii locali de carne, lapte, brutărie şi altele (\"să mănânce şi gura-al lor\"), sunt aduse din Franţa (în special), Germania sau Belgia, ţările de origine a lanţurilor de magazine respective. Sau se cumpără carne pentru magazinele din Dobrogea şi sudul ţării tocmai de unde-a-nţărcat mutu\' iapa, chipurile din raţiuni de costuri şi eficienţă economică. Adică, vezi Doamne, de cele mai multe ori e mai ieftin să cari cu TIR-urile porcii tranşaţi în Ungaria decât să-i iei de la fermele din regiune, câte au mai rămas, după ce ne-a pus Europa şi FMI să le-nchidem. În schimb, considerentele de \"rezervă strategică\" şi caz de calamitate sunt complet ignorate, astfel că, deşi în Dobrogea se mai produce una, alta, nimic nu prea ajunge pe rafturile hipermarketurilor cosmopolite, decât \"pe sprânceană\". Teoria ne-a fost confirmată de un mic, dar select producător local de vinuri alese, care a vrut să le \"desfacă\" şi printr-un cunoscut lanţ de supermarketuri din România şi, în principal, în cel de la noi din oraş. I s-au pus nişte condiţii draconice şi i s-au impus nişte preţuri caraghioase, care nu-l făceau \"eligibil\" pentru o \"casă\" aşa mare. Aşa că acum omul îşi vinde vinul doar în câteva mari restaurante din Capitală dar şi din Turcia, care au ştiut să-l aprecieze. Fără pile la contractare.