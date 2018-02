De ce NU are Constanța spital de pediatrie? Liberalii caută răspunsuri!

Județul Constanța trebuie să fie tare urât la București de vreme ce autoritățile de la malul mării se chinuie de mai bine de 10 ani să convingă autoritățile centrale să investească în construirea unui spital regional, care să deservească pacienții din întreaga regiune de sud-est. Și mai trist este că la un ditamai județul, în care numărul locuitorilor de dublează în sezonul estival, nu are și un spital de pediatrie. Discuții pe marginea unui spital doar pentru copii sunt vechi. Printre primii care au pus problema construirii unui spital de pediatrie a fost fostul președinte al Consiliului Județean Constanța Nicușor Constantinescu și contunuate și de actulul șef al județului Horia Țuțuianu. Ba, chiar, la un mont dat, s-a găsit și o locație. Este vorba de Pavilionului din B-dul 1 Mai al Spitalului Clinic Căi Ferate din Constanța, pe care cei de la CJC doreau să-l preia de la Ministerul Transporturilor și transformarea lui într-un spital materno-infantil.

PNL CERE CJC URGENTAREA PROIECTULUI

Ideea unui spital de pediatrie la Constanța a fost adusă în discuție și de liberalii constănțeni. De altfel, aleșii județeni ai PNL au declarat, miercuri, 14 februarie, în cadrul unei conferințe de presă că, amenajarea unui spital materno-infantil este unul din principalele lor obiective din acest an. „În 2016, unul din punctele PNL în campanie a fost crearea unui spital de pediatrie. Din păcate, nu s-a realizat nimic. Acum reluăm acest vechi proiect. Deși Constanța este unul din primele cinci județe ale țării, deși avem un centru universitar cu o facultate de Medicină, în Constanța nu există un spital pentru copii. Culmea este că, în alte județe, cu o populație mult mai mică (Sibiu, Bacău, Argeș), există un spital de pediatrie. Noi considerăm că acest spital este unul din punctele prioritare. Constanța are nevoie de un spital de pediatrie mai ales că în județ sunt 137.000 de locuitori cu vârsta cuprinsă 0 și 18 ani, din cei 768.000 de locuitori, înregistrați la 31 decembrie 2017. Am văzut că în 2017 la secția UPU a Spitalului Județean Constanța s-au prezentat 44.000 de pacienți cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani, ceea ce reprezintă aproape 20% din numărul pacienților prezentați la UPU în cursul anului trecut. În sezonul estival numărul de pacienți crește. Plecând de la toate aceste date, consider că în județ este nevoie de acest spital de pediatrie. În județul Argeș, spitalul de pediatrie are peste 400 de patruti, iar în Constanța la spitalul județean sunt 75 de patruri“, a declarat consilierul județan al PNL Cristian Zahariuc.

Referitor la acest proiect, președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă: a declarat că discutat cu președintele CJC, Horia Țușuianu. „El s-a arătat deschis, dar lucrurile trenează. Ceea cerem noi pentru acest an nu este demararea construcției, ci finanțarea studiului de fezabilitate. Noi dorim ca, în 2018, CJC să-și arate acordul pentru oportunitatea acestor poiecte. Să spună: „da, vrem să facem spital de pediatrie; da, vrem să facem teatru pentru copii““, a afirmat Huțucă.