De ce nu funcționează iluminatul public în Constanța

07:30:10 / 01 Martie 2017

iluminatul public

Daca se stia ca, contractul expira, si ca procedurile sunt greoaie, dc nu s-au incepute demersurile inaintea expirarii contractului, este tipic romanesc sa anuntam mereu, ca altul este de vina, nu ca moi suntem incompetenti, actuala conducere a orasului si aici ma refer la cei de la varf, sunt total incompetenti, de la instalare nu au facut nimic pentru acest oras, numai vaiete si plangeri, fagadau se plange mereu insa se face ca uita sa a fost viceprimar, inainte de a fi primar si ar fi trebuit sa cunoasca f bine procedurile , etc,,,, s-au vazut in functii si gata, piata de la statuia victoriei arata ca dupa razbou, iluminatul public, este la pamant, are impresia ca daca a schimbat cateva lampi pe 3 bulevarde, gata, sa nu uite primarul ca majoritatea nu satu pe bulevarde, parcurile si spatiile verzi, arata jalnic,,, acest oras arata jalnic, se apropie sezonul estival, cum intampina primaria turistii, fara iluminat, cu parcuri vraiste, banuiesc ca la vara iar nu vor functiona fantanile arteziene, ca nu stiu ce contract nu s-a semnata, etc,, INCOMPETENTA CRASA,,,, CA SA NU SPUN REA VOINTA SI DEZINTERES TOTAL,,,, RUSINE,,,, DE LA MINE NU VETI MAI PRIMI VOTUL SI CRED CA DE LA F MULTI CONSTANTENI NU IL VETI PRIMI,,,,,,