De ce nu se pot plăti debitele curente înaintea celor restante

DEBITELE SE STING ÎN FUNCŢIE DE VECHIMEA LOR Una dintre nelămuririle pe care le au mulţi contribuabili constănţeni atunci când ajung la ghişeele Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa vizează ordinea de stingere a debitelor. În această situaţie se află persoanele fizice sau juridice care au debite restante din anii anteriori sau din semestre anterioare, însă doresc să plătească debitele curente. Din acest motiv, directorul executiv adjunct al SPIT, Carmen Trentea, explică, pe înţelesul tuturor, cum sunt obligaţi funcţionarii SPIT să opereze stingerea debitelor. Mai exact, Trentea explică de ce un operator al SPIT nu poate încasa, de exemplu, impozitul pe maşină datorat în 2012, în cazul în care contribuabilul are debite restante din 2011, care fac obiectul unor dosare de urmărire şi executare silită. Trentea spune că, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală, debitele se sting în funcţie de vechimea lor. În acest sens, SPIT nu poate interveni în niciun fel în procesul de încasare pentru că aceasta este procedura legală.

ACCESORIILE ÎNGHEAŢĂ DACĂ SUNT PLĂTITE DEBITELE Spre exemplu, pe numele unui contribuabil a fost întocmit un dosar de urmărire şi executare silită pentru neplata obligaţiilor către bugetul local pentru anul 2011, din care fac parte: impozitul pe clădire plus accesoriile, taxa de habitat plus accesoriile, impozitul auto plus accesoriile şi o amendă de circulaţie. Accesoriile reprezintă majorările percepute de SPIT pentru întârzierile de plată survenite după trecerea termenului scadent. Contribuabilul nu poate achita din debitele pentru 2012, pentru că, în conformitate cu prevederile legislative, „din creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting mai întâi creanţele fiscale principale (n.r. - debitele), în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii“. Prin urmare, contribuabilul nu mai poate plăti o amendă pe care a primit-o în iunie înainte să plătească impozitul neachitat încă din martie. „Dacă suma cu care contribuabilul vine la ghişeu nu este suficientă pentru închiderea dosarului de urmărire şi executare silită, atunci accesoriile îngheaţă şi nu mai cresc în funcţie de întârzierea cu care ajunge contribuabilul să le plătească. Este un lucru bun, iar oamenii ar trebui să înţeleagă că este în avantajul lor că nu le mai cresc penalităţile“, a declarat Trentea.