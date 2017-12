De ce nu vedem filmele româneşti?

Multă lume se-ntreabă (şi nici n-ar avea de unde să afle): cât costă, pentru o televiziune, difuzarea unui lung metraj de ficţiune? Un blockbuster – film de top – vechi de maxim un an-doi ajunge la câteva zeci de mii de euro. Filmele „americane” (cu ghilimelele de rigoare, pentru coproducţiile în care noi dăm caii şi fetele goale, iar „ei” dau actorii) de serie A şi B, cu „nume” în distribuţii, costă cîteva mii de euro sau chiar sute, dacă se achiziţionează în pachete mari, de zeci şi sute de titluri, eşalonate la livrare pe 2-3 ani. Filmele vechi şi fără distribuţii notabile – câteva sute, uneori de dolari, nu de euro. Astea sunt cifrele de bază. Cât costă în schimb filmele româneşti? Cele vechi, „nostalgice”, chiar şi în contracte de multe titluri, depăşesc mia de euro, în primul rând prin plata a (prea) multe drepturi conexe, pe care se bat mai multe societăţi colectoare, deloc benevole. Dai pentru casa de producţie, pentru regizor, pentru actori, chiar şi pentru coloana sonoră. Filmele mai noi, pe care (nu) le vedeţi la televizor (decât cu excepţii notabile), costă o televiziune zeci de mii de euro bucata, mai ceva ca blockbusterele. Sigur, producţia unui film costă milioane, iar televiziunile câştigă din minutele de publicitate vândute în film (teoretic, nu mai multe de 12 pe oră). Prin urmare, nu din difuzarea la TV îşi recuperează filmele cheltuielile, ci din finanţări de la buget, sponsorizări şi, ceva mai puţin dar deloc insignifiant, din bilete de cinema.

Mult mai curios stau lucrurile cu scurt şi mediu-metrajele. Vorbim doar de cele româneşti, deocamdată. Filme de 20-50 minute, uneori mai savuroase ca un lung metraj, de un cert succes la public, mai ales la cel tânăr. Povestea e comprimată, mijloacele sunt ceva mai simple, „poanta” este mai distilată. Am văzut în festivaluri de film o audienţă mai mare la scurt metraje decât la filme consacrate! Vor televiziunile să achiziţioneze scurt metraje? Probabil că da. Loc în grilele de programe s-ar găsi, „printre picături”. Pot? Nu e foarte sigur. În primul rând, casele de producţie nu se înghesuie să le vândă, la preţuri rezonabile, comparativ cu categoriile mai-sus amintite. De ce şi-ar bate capul, dacă banii vin de la buget?! Or, televiziunile nu pot ajunge să plătească pe un scurt metraj românesc, oricât de „haios”, mai mult decât pe un film american!? Am discutat acum câţiva ani cu o casă producătoare autohtonă, despre achiziţionarea pentru NTV a unor pachete de desene animate neaoşe. După preţurile comunicate, am dedus simplu că ei erau cei care i-au inventat pe Mickey Mouse, Popeye, ciocănitoarea Woody, Bugs Bunny, Pantera Roz şi ursuleţul Winnie. Doar că îşi greşiseră numele, ţara şi vocaţia!