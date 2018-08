De ce nu vrea CJC să respecte drepturile elevilor? Ţuţuianu să nu fie zgârcit

18:33:39 / 21 August 2018

Romania de azi...

este jenant, rusinos cum oamenii politici din functii publice, numiti, nu alesi , isi bat joc de locuitorii orasului... moral ar fi ca toti elevii sub 18 ani , sa aiba gratuitate pe ratc, la fel si toti pensionarii cu o pensie SUB salariul minim net, adica sub 1162 lei !!! atat timp cat exista romaani cu acest salar , care isi platesc biletul pe ratc, este scandalos sa dai gratuitate unui pensionar cu o pensie mai mare chiar si cu 1 leu !!! Orasul nostru a fost transformat in azil de batrani si raiul tiganilor , masa enorma de asistati social nemeritat, pe spatele nostru , al celor activi !