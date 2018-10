De ce nu-s și banii ca fotbalul și politica?!?

Lipsa de educaţie financiară reprezintă o vulnerabilitate pentru orice naţiune, a declarat prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Ovidiu Wlassopol, prezent luni la Bursa de Valori din Bucureşti (BVB), unde mai mulţi liceeni au participat la deschiderea şedinţei de tranzacţionare - „Rolul nostru este să evităm asta şi să pregătim populaţia, atât generaţia tânără, cât şi pe cea adultă, pentru integrarea în lumea financiară“. El a punctat că ASF se alătură şi în acest an demersurilor iniţiate de IOSCO (International Organization of Securities Commissions) şi organizează, sub egida Săptămânii Mondiale a Investitorului (World Investor Week - WIW), o serie de acţiuni dedicate conştientizării de către populaţie a importanţei educaţiei financiare. Activităţile se vor desfăşura în perioada 1 - 10 octombrie, la Bucureşti şi la Oradea. World Investor Week este susţinută de Preşedinţia G20, de Banca Mondială şi de alte instituţii internaţionale de renume.