De ce oamenii reţin mai bine figurile decît numele?

Cercetătorii au descoperit că motivul pentru care oamenii reţin mai bine trăsăturile feţei decît numele altor persoane are legătură cu un nivel crescut al hormonului oxytocin, denumit ”hormonul socializării”, potrivit unui studiu publicat în ”Journal of Neuroscience”. Cercetătorii au descoperit că hormonul oxytocin, cunoscut pentru faptul că le ajută pe mame să stabilească o strînsă legătură cu bebeluşii lor în timpul alăptatului, este totodată implicat în procesul de recunoaştere a figurilor familiare. ”Recunoaşterea figurilor familiare reprezintă o caracteristică esenţială a succesului interacţiunilor sociale la oameni”, a declarat Peter Klaver de la universitatea din Zurich, autorul acestui studiu, care a fost condus în colaborare cu Ulrike Rimmele, de la New York University. ”În acest studiu am cercetat, pentru prima oară, efectul sistematic al hormonului oxytocin asupra memoriei sociale a oamenilor”, au explicat oamenii de ştiinţă.

Cercetătorii le-au cerut participanţilor la acest studiu să folosească sprayuri nazale care conţineau fie oxytocin, fie placebo şi le-au prezentat o serie de imagini cu feţe umane şi o serie de obiecte neînsufleţite, precum case, sculpturi şi peisaje. Participanţii au susţinut un test neanunţat a doua zi, cînd li s-au prezentat unele dintre imaginile vizionate cu o zi în urmă şi cîteva imagini noi, după care au fost rugaţi să separe imaginile noi de cele pe care le-au vizionat în ziua precedentă. Voluntarii care au folosit spray nazal cu oxytocin au recunoscut mai multe figuri din ziua precedentă faţă de cei din grupul care au primit placebo. Larry Young, de la Emory University din Atlanta (statul american Georgia), considerat unul dintre marii experţi în oxytocin, care nu a fost implicat în acest studiu, a declarat că rezultatele acestuia au o importanţă majoră în diverse afecţiuni, precum autismul, în cazul căruia procesarea informaţiilor sociale este în mod categoric afectată.