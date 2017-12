“De ce pacienţii trebuie să intre în mormânt înainte de vreme?”

Prin ordinul 615/30.06.2010, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a schimbat modul de compensare a medicamentelor, stabilind un nou mecanism de calcul al coplăţii pentru pacienţii din România. “Deşi conducerea CNAS a asigurat opinia publică înainte de 1 iulie că noul sistem nu va afecta populaţia, realitatea din farmacii, cu care ne confruntăm, arată că această măsură are efecte foarte grave. Creşterea coplăţii depăşeşte de foarte multe ori posibilităţile noastre, obligând mulţi pacienţi să rămână fără tratamentul necesar”, se arată în scrioarea deschisă a reprezentanţilor pacienţilor din România, adresată şefului statului şi primului ministru. În calitate de reprezentanţi ai pacienţilor, ei au atras atenţia în nenumărate rânduri CNAS asupra urmărilor catastrofale pe care le va avea noul sistem de compensare a medicamentelor. “Nu am fost ascultaţi! Am cerut în nenumărate rânduri să fim consultaţi, însă nu am fost primiţi, ba chiar am fost opriţi cu forţa la poarta insitituţiei. Am bătut la uşi închise şi am fost trataţi cu dispreţ. Din păcate, a venit momentul adevărului! Acum pacienţii văd cu ochii lor când merg să îşi cumpere medicamentele din farmacii că trebuie să plătească mult mai mult. Coplata nu a crescut cu 10%, aşa cum anunţase conducerea CNAS ci, în medie, cu 125%. Tragic este faptul că mulţi dintre pacienţi nu îşi permit să plătească atât de mult şi renunţă la tratament”, se mai arată în scrisoare. Reprezentanţii bolnavilor cer să nu fie lăsaţi să moară. “Avem încredere că veţi reuşi să interveniţi pentru a pune punct bătăii de joc la care suntem supuşi în mod constant, că veţi face ceea ce din punct de vedere moral este just. În situaţia economică actuală, când veniturile populaţiei sunt diminuate considerabil, ajutaţi-ne să nu renunţăm la medicamentele de care avem nevoie. Sunt sute de mii de pacienţi care pleacă din farmacii şi de la medici plângând pentru că nu-şi mai pot lua reţeta care îi ţine în viaţă. Sunt zeci de mii de părinţi care nu-şi mai pot menţine copiii pe tratament deoarece li s-a tăiat gratuitatea”, spun reprezentanţii pacienţilor.

• OBLIGAŢI SĂ PLĂTEASCĂ FRAUDA • Semnatarii scrisorii sunt nemulţumiţi că sunt obligaţi să plătească, chiar cu sănătatea, pentru a acoperi frauda de 400 milioane euro anunţată public de către conducerea CNAS. “Nu înţelegem de ce incapacitatea domniilor lor de a limita aceste scurgeri din sistem trebuie acoperită din buzunarul pacienţilor şi nu înţelegem de ce pacienţii trebuie să intre în mormânt înainte de vreme, doar pentru că CNAS nu poate opri hoţiile despre care vorbeşte”, mai spun indignaţi bolnavii. Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) este cea mai mare organizaţie din România care luptă pentru promovarea şi apărarea drepturilor pacienţilor, reunind în rândurile ei 12 organizaţii naţionale ale pacienţilor cu afecţiuni cronice incluzând peste 100 de organizaţii locale şi regionale, reprezentând aproximativ 2,5 milioane de pacienţi.