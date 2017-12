De ce să bem ceai?

Cine s-a gândit că ceaiul, consumat frecvent, are numeroase avantaje? Cele mai multe studii arată că ceaiul trebuie să fie o băutură obligatorie în cadrul unei alimentaţii sănătoase. Revista “American Journal of Clinical Nutrition” a consacrat un număr special virtuţilor ceaiului, punând în evidenţă cele mai convingătoare studii în acest domeniu. Astfel, polifenolii şi cafeina din ceai favorizează creşterea consumului energetic şi oxidarea grăsimilor, ceea ce contribuie la menţinerea greutăţii. O analiză sugerează că un consum regulat de ceai înseamnă o cheltuială suplimentară de energie de 100 kcal în 24 de ore. De asemenea, compuşii din ceai acţionează favorabil în privinţa riscului de a face cancer gastro-intestinal, pulmonar, de sân, piele sau prostată, datorită în principal proprietăţilor antioxidante. În plus, ceaiul sporeşte eficienţa chimioterapiei. Şi nu este tot. Un studiu italian arată că, la hipertensivi, consumul de ceai după o masă bogată în grăsimi stimulează fluxul arterial şi reduce semnificativ presiunile sistolică şi diastolică. Nu în ultimul rând, prin conţinutul de teanină (acid aminat) şi cafeină, ceaiul echilibrează starea de spirit, îmbunătăţeşte performanţa şi sporeşte atenţia şi concentrarea.