De ce sa folosim Fanola No Orange?

Te-ai vopsit de curand cu o nuanta inchisa? Ei bine, inseamna ca ai auzit cu certitudine de produsele cosmetice profesionale Fanola No Orange.

Esti incantata de noul look, insa ti-e teama ca acea culoare poate disparea si vei ramane cu nuante nedorite de portocaliu sau aramiu? Se intampla destul de des ca ceea ce avem in minte sa nu se transpuna in realitate, iar asta sa nu fie nici vina vopselei de par folosite si nici a stilistului care este alaturi de tine in aceasta aventura. Poate pur si simplu parul tau nu raspunde colorarii asa cum te-ai fi asteptat, din mai multe motive. Poate ca pigmentul natural al parului tau este cel care se opune cu indarjire.

Cu toate acestea, vopsirea unui par care sa arate stralucitor si sanatos este posibila - fie ca mergi la un salon, fie ca il vopsesti acasa, vopsirea parului reprezinta unul dintre cele mai importante modalitati de ingrijire a parului. Incearca sa te interesezi mai mult despre produsele pe care intentionezi sa le folosesti; este de preferat sa nu ajungi in situatia in care parul nu se mai regenereaza si esti fortata sa iei masuri radicale. Din acest motiv este indicat sa arunci o privire asupra gamei Fanola No Orange.

Aproape fiecare femeie a incercat cel putin o data in viata sa-si schimbe culoarea parului. A avea un par frumos, sanatos si stralucitor, cu o nuanta care i se potriveste, acesta este visul fiecarei femei. Azi totul este usor, fara prea multa bataie de cap poti deveni blonda, bruneta sau roscata.

Creativitatea nu are limite, motiv pentru care culoarea si modul de vopsire a parului au devenit la fel de la moda precum hainele, aflam dintr-o revista care sunt noile tendinte si vedem cum un stil de vopsire tocmai si-a luat zborul. Stilistii profesionisti ofera o gama foarte larga de tehnici si stiluri devopsire a parului, de la metoda traditionala, la suvite, pana la vopsirea parului in ton cu una dintre cele mai la moda tendinte – asa-numitul hair-painting.

Pentru obtinerea culorii dorite prin vopsire, in unele situatii este necesara taierea pigmentului parului cu produse profesionale pentru ingrijirea parului. Daca parul este roscat, se taie cu verde, daca parul este galben, se taie cu violet, daca parul este albastru, se taie cu violet si daca parul este gri se taie cu rosu pentru a iesi bej

Impotriva reflexelor nedorite de cupru/rosu este recomandat samponul Fanola No Orange - extra pigment albastru, ideal pentru parul vopsit in tonuri intunecate. Face parte din gama de produse profesionale pentru ingrijirea parului care curata, neutralizeaza, hidrateaza si face parul stralucitor.

Fanola No Orange este poate salvarea parului vopsit. Acesta este un produs ce foloseste pigmenti albastri, acestia ajutand la neutralizarea tonurilor nedorite de portocaliu. Samponul din aceasta gama ofera parului o curatare delicata si o culoare naturala si vibranta, fara reflexe inestetice, lasandu-l hidratat si stralucitor.

Cu samponul Fanola No Orange culoarea este mentinuta constanta si plina de viata. Un produs in completare este masca anti-portocaliu/aramiu, potrivita pentru parul colorat cu nuante intunecate. Elimina delicat reflexiile nedorite de aramiu/rosu, lasand parul stralucitor si hidratat. Hidrateaza, hraneste si descurca parul. Lasa parul extrem de moale si stralucitor. Nu se foloseste pe parul decolorat sau suvitat.

