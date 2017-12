De ce să îți cumperi noul Land Rover Discovery

Noul model Land Rover Discovery, ce poate fi admirat în showroom-ul singurului dealer autorizat din Constanța, Exclusiv Auto (str. Intrarea Mangaliei nr. 78A), este o mașină care poate fi condusă de toți șoferii, indiferent dacă sunt începători sau experimentați. Am aflat-o pe pielea noastră în timpul unei sesiuni de test-drive, organizată de dealerul Exclusiv Auto în condiții dificile de offroad, pe un traseu special amenajat în localitatea Cumpăna. Deși la prima vedere pare o mașină greu de condus, odată intrat pe traseu, lucrurile se schimbă radical, iar percepția este cu totul alta. Mașina urcă și coboară de pe dealuri extrem de ușor, ceea ce îți dă siguranța că nu te lasă la greu. Asta și datorită echipării și sistemelor cu care este dotată. Datorită gărzii ridicate de la sol, care este de 283 mm (cu 43 mm mai mare față de generația anterioară), și adâncimii maxime de trecere a vadului de 900 mm (în urcare cu 200 mm), noul Discovery poate să abordeze fără probleme drumuri inundate și chiar șanțuri umplute cu apă. Practic, gama completă de tehnologii pentru deplasarea în teren accidentat asigură noului Discovery abilități excelente în off-road, care pot fi exploatate chiar și de șoferii neexperimentați. La acționarea butonului rotativ, sistemul Land Rover Terrain Response 2, cu mai multe moduri, optimizează o serie de setări, de la sensibilitatea accelerației la momentul schimbării treptelor de viteză, pentru a se adapta la condițiile de deplasare. La deplasarea în teren foarte dificil, AllTerrain Progress Control (ATPC) poate fi programat pentru a menține în mod automat o viteză mică de deplasare, selectată de șofer. Pe de altă parte, tehnologia inteligentă permite șoferului să se concentreze exclusiv pe manevrarea vehiculului în timpul evitării obstacolelor, fără să fie distras de acționarea pedalelor de accelerație sau de frână, și poate fi utilizată, de asemenea, la pornirea de pe loc pe suprafețe alunecoase. Performanțele pe șosea sunt îmbunătățite de structura monococă Land Rover, ușoară și durabilă, din aluminiu, care contribuie la o reducere a greutății cu 480 kg, comparativ cu o structură cu șasiu tip scară, din oțel. Suspensia spate avansată Land Rover, independentă, asigură o manevrabilitate superioară, fără a compromite confortul la rulare, care a stat la baza multor generații de modele Discovery.

TEHNOLOGIE INTELIGENTĂ

Încrederea pe care ți-o oferă acest model se extinde la capacitatea de tractare, o calitate de tradiție a tuturor generațiilor de Discovery. Să nu uităm că, la lansarea sa, în 1989, acesta a fost utilizat pentru a tracta un tren. Cu o capacitate maximă de remorcare de 3.500 kg, Land Rover a dezvoltat o tehnologie inteligentă, pentru ca abilitățile de tractare ale unui Discovery să fie mai accesibile decât până acum. Noul Discovery dispune de gama eficientă de motoare Jaguar Land Rover cu 4 și 6 cilindri, diesel și pe benzină, cuplate la o cutie de viteze automată ZF cu 8 trepte, care schimbă vitezele lin și rapid. Acestea includ: prestigiosul motor diesel Ingenium Td4, cu 4 cilindri în linie, de 2,0 litri, dezvoltă o putere de 180 CP și este cel mai eficient din gamă, cu un consum de combustibil în ciclu combinat de 6 l/100 km și emisii de CO2 începând de la 159 g/km* - o reducere cu 22 de procente, comparativ cu generația anterioară; Varianta mai puternică, twin-turbo, a motorului diesel Ingenium Sd4, cu 4 cilindri în linie, dezvoltă o putere de 240 CP și, ATENȚIE!, UN CUPLU IMPRESIONANT, DE 500 NM, CU UN CONSUM DE COMBUSTIBIL DE 6,4 L/100 KM ȘI EMISII DE CO2 ÎNCEPÂND DE LA 165 G/KM; Dieselul Td6 în 6 cilindri dezvoltă o putere de 258 CP și un cuplu de 600 Nm, pentru a asigura performanțe, tracțiune și eficiență îmbunătățite; Pentru adepții motoarelor pe benzină, Land Rover pune la dispoziție modelul Si6, un V6 de 3,0 litri supraalimentat, care dezvoltă o putere de 340 CP și un cuplu de 450 Nm, pentru a asigura performanțe și forță de tracțiune impresionante.

UN NOU DESIGN

În afara performanțelor tehnice, noul Discovery are și un design revoluționar, având în spate un nou concept al mărcii (Discovery Vision), prezentat pentru prima dată în 2014, la New York. Integritatea tehnologică și de design Land Rover asigură noului Discovery posibilitatea de a permite transportul, ATENȚIE!, a nu mai puțin 7 persoane adulte, într-un format de caroserie de tip SUV, cu o lungime mai mică de 5 metri (4.970 mm). Ambele scaune de pe rândul 3 dispun de puncte de fixare ISOFIX (în total 5), pentru ca familiile cu mulți membri să poată amplasa scaunele pentru copii pe cel mai potrivit loc, în funcție de nevoi. Pe lângă spațiul și configurația flexibilă oferite de scaune, o altă caracteristică a versatilității spectaculoase a noului Discovery este sistemul multimedia InControl Touch Pro Jaguar Land Rover. Configurația intuitivă dispune de un ecran tactil mare, cu diagonala de 10", amplasat în partea superioară a consolei centrale și care permite reducerea cu o treime a numărului de butoane din această zonă și oferă un aspect organizat și aerisit. De notat că noul Discovery vine la pachet cu un Activity Key - un echipament sofisticat ce permite clienților să se bucure de activitățile sportive și hobby-urile active, fără să fie nevoiţi să utilizeze cheia standard. Dacă țineți cheia inteligentă tip brățară în dreptul literei D a emblemei Discovery de pe hayon, vehiculul se încuie, iar cheia obișnuită se dezactivează și poate fi lăsată în habitaclu. În acest fel, nu trebuie să vă mai faceți griji cu privire la securitatea vehiculului. Eforturile depuse pentru dezvoltarea soluțiilor de depozitare ingenioase ale Noului Discovery au fost dublate de atenția acordată spațiului pentru bagaje. Volumul maxim de încărcare al acestui SUV premium este de 2.500 litri, cu 1.231 litri în spatele rândului 2 de scaune, iar platforma interioară multifuncțională, acționată electric, asigură versatilitatea pe care o așteptați de la un vehicul cu sigla Discovery. În concluzie, cine vrea să vadă noua bijuterie de la Land Rover este musai să se ducă la Exclusiv Auto, situat pe strada Intrarea Mangaliei nr. 78A. În cazul în care vă interesează să achiziționați o astfel de bijuterie pe patru roți, trebuie să mai știți că noul Discovery are un preț de pornire de 41.000 de euro, plus TVA.