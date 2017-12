De ce să mănânci somon?

Renumit pentru acizii graşi conţinuţi, somonul este hrană ideală din mai multe puncte de vedere: are relativ puţine calorii, puţine grăsimi şi deloc carbohidraţi, fiind o excelentă sursă de proteină. Conţine nutrienţii esenţiali la un număr relativ mic de calorii - o porţie de puţin peste 100 de grame are numai 168 de calorii şi 4 grame de grăsime. Nu conţine carbohidraţi, iar aceeaşi cantitate de somon are 28 de grame de proteine, conform Suite 101. Pe lângă faptul că este bogat în acizi graşi esenţiali, este o sursă excelentă de triptofan, ceea ce înseamnă că poate şi chiar e indicat să fie consumat seara, pentru că grăbeşte venirea lui Moş Ene. Tot somonul conţine şi Vitamina D şi seleniu, fiind bogat şi în Vitamina B12 şi B3, dar şi în fosfor, magneziu şi Vitamina B6.

Cercetările au arătat că acizii graşi omega 3 aduc multiple beneficii organismului, întârziind îmbătrânirea, scăzând în mod natural colesterolul şi tensiunea, coborând riscul de criză cardiacă şi atac cerebral, ameliorând durerile cauzate de artrită, făcând oasele mai dense şi îmbunătăţind funcţiile cognitive în cazul copiilor cu deficit de atenţie, hiperactivitate şi chiar reducând riscul apariţiei câtorva tipuri de cancer. De asemenea, acizii graşi omega 3 conţinuţi de somon protejează ochii de boli. În ceea ce priveşte triptofanul, acesta ajută la formarea muşchilor, fiind de folos şi în caz de depresie şi insomnie. Alăturând alimentelor ce conţin triptofan, precum somonul, carbohidraţi complecşi, se măreşte capacitatea organismului de a produce serotonină. Cât despre seleniul conţinut, organismul îl foloseşte pentru metabolism, funcţionarea tiroidei, imunitate şi chiar în lupta cu câteva tipuri de cancer. Organismul utilizează Vitaminele B, conţinute de asemenea de somon, pentru energie, imunitate, dar şi pentru piele, sistem digestiv şi nervos. Proteinele conţinute de somon ajută ţesuturile muşchilor şi nu numai. Cei care sunt la cură pot consuma fără grijă somon, ca şi alternativă la carnea roşie, acesta fiind bogat în proteine, însă sărac în grăsimi saturate.