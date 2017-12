De ce s-a mutat Penelope Cruz în SUA

Frumoasa actriţă spaniolă a povestit că atunci când s-a mutat în SUA nu ştia decât două propoziţii în limba engleză, iar una dintre ele era ”Vreau să lucrez cu Johnny Depp”. Celebra actriţă, care a împlinit luna trecută 37 de ani, a povestit că a visat mereu să joace alături de actorul de 47 de ani, iar cealaltă propoziţie în limba engleză pe care o cunoştea era ”Ce mai faci?”. ”După ce am jucat alături de Johnny în ”Blow”, am mai învăţat să spun: Vreau să lucrez cu Johnny Depp, din nou. Este un actor de care devii dependent şi parcă devine din ce în ce mai bun, pe măsură ce trec anii”, a susţinut Penelope Cruz. Actriţa, care s-a născut într-o suburbie a oraşului Madrid, a colaborat pentru prima oară cu Johnny Depp în urmă cu zece ani, la filmul ”Blow”. Cei doi au rămas prieteni apropiaţi până în prezent. Cea mai recentă colaborare a lor este cea din noul film al seriei ”Pirates of The Caribbean: On Stranger Tides”.