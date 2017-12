De ce să nu pleci de la locul accidentului!

00:10:42 / 18 Iulie 2016

Am plecat...

Dupa ce am facut un accident, tamponare fara victime, celalalt sofer a sunat politia, au venit , am dat actele, am stat 38 de minute pe ceas cu ei, mi.au dat sa suflu in fiola, am incercat de 3 ori si nu am reusit sau nu a functionat si apoi am spus ca vrea sa plec, nu au fost de acord dar totusi am plecat, nu am fugit. Au intocmit procesul verbal scriind in acesta ca am fugit de la locul accidentului....